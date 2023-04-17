Sudan ordusu ve HDK arasındaki çatışmada ölü sayısı 100'e yaklaştı!













"SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİME TAM SAYGI GÖSTERİN"

Dün başkent Hartum ve çeşitli kentlerde ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalar çıktı. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ), yapılan açıklamada ise ülkede devam eden çatışmalar hakkında son bilgiler paylaşıldı. DSÖ'den yapılan yazılı açıklamanın içeriğinde "15 Nisan tarihinden bu güne kadar Hartum, Güney Kürt, Kuzey Darfur, kuzey eyaletleri ve çeşitli bölgelerde çıkan çatışmalar sonucunda en az 97 kişi hayatını kaybetti, 1.126 kişi de yaralandı." bilgisi verilirken Hartum'da ciddi çatışmalar yaşandığı belirtildi.Çatışmanın hastaların ve sağlık personelinin hastanelere erişimini zorlaştırdığı ve bazı ilaç ve tıbbi malzemelerde ciddi eksiklikler olduğu göz önüne alındığında, DSÖ, çatışmanın taraflarını tıbbi hizmetlerin sağlanmasında adalet ve adaleti sağlamaya teşvik etmeye çalışarak "Sağlık hizmetlerine tam erişime saygı gösterin" notunu da paylaştı. Açıklamada ayrıca, yaralanan vatandaşlar için de bir tesisin olması gerektiği vurgusu yapıldı.