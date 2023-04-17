Dün başkent Hartum ve çeşitli kentlerde ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalar çıktı. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ), yapılan açıklamada ise ülkede devam eden çatışmalar hakkında son bilgiler paylaşıldı. DSÖ'den yapılan yazılı açıklamanın içeriğinde "15 Nisan tarihinden bu güne kadar Hartum, Güney Kürt, Kuzey Darfur, kuzey eyaletleri ve çeşitli bölgelerde çıkan çatışmalar sonucunda en az 97 kişi hayatını kaybetti, 1.126 kişi de yaralandı." bilgisi verilirken Hartum'da ciddi çatışmalar yaşandığı belirtildi.
DÜNYA
17 Nisan 2023 - 10:27
Sudan ordusu ve HDK arasındaki çatışmada ölü sayısı 100'e yaklaştı!
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da 15 Nisan'da ordu ile milis güçler olarak bilinen Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) arasında çıkan çatışmalarda kayıp sayısı hakkında bilgiler verdi. DSÖ'nün açıklamasında çatışmalarda 97 sivilin hayatını kaybettiği belirtilirken 1.126 kişinin yaralandığını söylendi.
DÜNYA
17 Nisan 2023 - 10:27