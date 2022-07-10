Suikaste kurban giden eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin vurulduğu anların yeni görüntüleri













Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin vurlduğu anların yeni görüntüleri

Dünya kamuoyu, Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe'nin düzenlenen bir etkinlikte suikasta uğraması ile sarsıldı. Geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, etkinlikte konuşma yaparken silahlı saldırıya uğrayan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, apar topar hastaneye kaldırılmış fakat doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Abe'nin ölümüyle ilgili şok devam ederken suikastte yaşamını yitiren Abe'nin vurulma anıyla ilgili yeni görüntülere ulaşıldığı bildirildi.Liberal Demokrat Parti adayına destek olmak için seçim kampanyasına katılan Japonya’nın eski başbakanlarından Shinzo Abe, Nara’da bulunan Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki etkinliğine katıldı. Burada bir konuşma yapan Abe, konuşması sırasında bir saldırgan tarafından göğsünden vuruldu.Açılan iki el silah sesi sonrası eski başbakan kanlar içinde kalırken, saldırgan çevredekiler ve polis tarafından kaçarken yakalandı. Shinzo Abe, gelen sağlık ekiplerinin yardımıyla apar topar hastaneye kaldırılırken, eski başbakan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından eski başbakan Abe’nin öldüğü anları yayınlamıştı. Şimdi ise Abe'ye düzenlenen saldırının yeni görüntüleri olduğu öğrenildi. Yayınlanan görüntülerde Abe’nin saldırının olduğu sırada ilk önce irkildiği görülürken arkasına bakmasıyla birlikte arkasından göğsüne doğru kurşun isabet aldığı ve Abe'nin kanlar içinde yere yığıldığı görülüyor.Japon basını, saldırıya ilişkin yaptığı yayınlarda, Abe'yi vuran şahsın eski bir donanma mensubu olduğunu duyurdu.