Uzun süre beIN SPORTS bünyesinde çalıştıktan sonra Tivibuspor bünyesine katılan Şükran Albayrak, ana haber bültenini sunuyordu. Türkiye ve dünyadan birçok gelişmeyi aktaran sunucu, birkaç gün önce canlı yayında hiç beklenmeyen bir görüntü ile izleyicilerin karşısına çıktı. Bugüne kadar spor haberleriyle fark yaratan Tivibuspor'da Şükran Albayrak'ın terlik giyerek haber sunduğunu gören seyirciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bu görüntü sonrasında kanal yönetimi tarafından nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.
MAGAZİN
20 Ağustos 2022 - 16:25
Şükran Albayrak terlikleri ile gündem oldu!
Tivibuspor'un sunucularından Şükran Albayrak, haber sunduğu anlarda terlik giyerken görüldü.
MAGAZİN
20 Ağustos 2022 - 16:25