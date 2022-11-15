Şükran Ovalı kimdir, nereli, yaşı kaç? Şükran Ovalı biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

ŞÜKRAN OVALI EVLİ Mİ?

ŞÜKRAN OVALI ROL ALDIĞI YAPIMLAR

1 Nisan 1985'te İzmir Eşrefpaşa'da dünyaya gelen Şükran Ovalı, evin tek çocuğudur. Annesi ile babası o daha küçük yaşlardayken ayrılmıştır. İzmir'de bulunan Mustafa Urcan İlköğretim okulunda eğitime başlamış, Göztepe Lisesi'nde İzmir'deki hayatını sonlandırmıştır. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Ovalı, Beşiktaş fanatiği olduğu için takımın hiçbir maçını kaçırmamaktadır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümünden mezun olan Ovalı, 2012 yılında Kötü Yol adlı dizinin başrol oyuncusu olarak yer almıştır. 2014 yılında da Şeref Meselesi dizisinde Derya karakterini canlandırmıştır. Şimdilerde Yargı dizisinde Derya Savcı karakterini canlandıran oyuncu güzelliğiyle dikkat çekiyor.Güzel oyuncu Şükran Ovalı, futbolcu Caner Erkin'le evlidir. Çiftin bir tane de kızları vardır.2014 – Şeref Meselesi (Derya) 2014 – Ulan İstanbul (TV Dizisi) 2014 – Cinayet (Umay Abalı) 2012 – Kötü Yol (Nuran) (TV Dizisi) 2011 – Reis (Nazlı) (TV Dizisi) 2011 – Nar (Sinema Filmi) 2010 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Aslı-Ayla) 2009 – Kahramanlar (Ayşe) 2009 – Ev (Vildan) (Sinema Filmi) 2009 – Bir Bulut Olsam (Bahar) (TV Dizisi) 2009 – Aşk Üçgeni (TV Filmi) 2008 – İçimdeki Yabancı – Seni Seviyorum (TV Filmi) 2008 – Cin Geçidi (Pınar) (Sinema Filmi) 2008 – Aşk Yakar 2008 – Alia (İpek)(Film) 2007 – Vazgeç Gönlüm (Cemile) 2007 – Bez Bebek (Merve) (TV Dizisi) 2006 – Pars: Kiraz Operasyonu (Zeynep) (Sinema Filmi) 2006 – Ezo Gelin (Gülden) (TV Dizisi) 2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)