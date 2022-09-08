Sulama kanalında mahsur kaldı, sözleri ile zor anlar yaşattı

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1207 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Kuzu (50), üzerinde bulunan pijamasını çıkartıp, serinlemek için su kanalına girdi. Burada bir müddet suyun suyunu içinde kalan Kuzu, kanaldan çıkmak istediğinde çamura saplandığını fark etti. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezini aradı. İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri yollandı. Polis ekiplerinin yardım çağrısına cevap vermeyen şahıs için itfaiyeden yardım istendi. Şahıs itfaiye ekipleri tarafından kanaldan kısa sürede çıkarıldı.

Karaya çıkarılan şahsın günün erken saatlerinde de bir mahallede üstsüz dolaştığı ve daha sonrasında sağlık personelleri tarafından hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Şahıs için bir kez daha sağlık ekiplerinden yardım istendi. Şahıs sağlık ekiplerini beklerken sözleri ile polislere zor anlar yaşattı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahsın ara ara polislere, “Sen bizi dönme dolap yaptın. Sen gelme diğerini gelsin. Ne ayaksınız olum siz, akıllı olun, yoksa sizi hacıya gönderirim" demesi şaşkınlık oluşturdu.

Şahıs bundan sonra olay mahaline gelen sağlık personelleri tarafından hastaneye kaldırıldı.