Süleyman Soylu'nun konvoy aracının çarptığı 12 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı!













SÜLEYMAN SOYLU’NUN KONVOYU OLDUĞU BİLİNSİN İSTENMİYOR

Halktv’den Fırat Fıstık tarafından yayınlanan bir haberde İçişleri Bakanı ve aynı zamanda İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı olarak gösterilen Süleyman Soylu, 5 Mayıs'ta Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahalesi'nde halkla bir araya geldi. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Soylu, daha sonra mekandan ayrıldı. Bakan Soylu'nun konvoyundaki araçlardan birinin 12 yaşındaki çocuğa çarptığı iddia edildi. Gerçekleşen trafik kazasında ağır yaralanan bir çocuk ambulansla Başakşehir'deki Çam ve Sakura Belediye Hastanesine kaldırıldı.5 Mayıs günü saat 16:47'de meydana gelen olayda hastaneye kaldırılan çocuğu beyin cerrahisi, ortopedik cerrahi, plastik cerrahi ve kardiyovasküler cerrahide ayrı tedavi ve ameliyat oldu. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan bir çocuğun tedavisi yoğun bakımda sürüyor.Bakan Süleyman Soylu'nun konvoyundaki araçların yol açtığı olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmak istemediler. Hastaneden çocuk hakkında bilgi toplaması istendi, ancak çocuk yüksek güvenlikli alanda tutulmasından dolayı herhangi bir bilginin verilmyeceği söylendi.