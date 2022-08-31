YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 15:26

Süleymanpaşa'da Spor Tesisleri Faaliyete Geçmeye Devam Ediyor - Tekirdağ

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 15:26
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Süleymanpaşa'da Spor Tesisleri Faaliyete Geçmeye Devam Ediyor - Tekirdağ


Bahçelievler Mahallesi TOKİ Konutları bölgesinde belediye imkanlarıyla inşa edilen çok amaçlı tesislere Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'in adı verildi.


Gençlerin ve çocukların yanı sıra yetişkinlerin de istifadesine sunulan Fevzi Aytekin Spor Tesisleri, geniş katılımla düzenlenen bir törenle hizmete açıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in ev sahipliğinde yapılan açılış törenine; tesislere adı verilen Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'in yanı sıra Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, kısa süre önce Hatay Vali Yardımcılığı görevine atanan Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, spor kulüplerinin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, birden fazla vatandaş ilgi gösterdi.




Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan açılış töreninde konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Bahçelievler Mahallemize kazandırdığımız ve geçmiş dönem Çevre Bakanımız Sayın Fevzi Aytekin'in adını yaşatacağımız spor tesislerimiz, çocuk oyun parkımız ve çay bahçemizin açılış törenindeyiz. Milletvekilliği ve bakanlık görevi süresince Tekirdağ'ımıza büyük hizmetleri bulunan kıymetli bakanımıza, şehrimize kattığı değerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu tesisin yapımı biraz uzun sürdü ancak biz bu tesisleri ihale etmeyip kendi imkânlarımızla inşa ediyoruz. 5 milyon TL'ye mal ettiğimiz Fevzi Aytekin Spor Tesislerimiz, ihaleye versek 8 milyon TL'nin üzerinde bir maliyet getirecekti. Buradan tasarruf ettiğimiz paralarla birçok başka spor tesisini, çocuk parkını daha hayata geçiriyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız için, hayırlı uğurlu olsun" açıklamasını paylaştı.


Başkan Yüksel, konuşmasının ardından Eski Bakan Aytekin'i sahneye davet ederek kendisine Tekirdağ'a verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Aytekin de kendisinin adının bir tesiste yaşatılacak olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek Yüksel'e teşekkür etti.


Aytekin'in ardından Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya konuşmasını yaparak hem tesislerin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti aynı zamanda da Süleymanpaşalılara veda konuşmasını gerçekleştirdi. Daha sonra Tekirdağ Milletvekilleri Çiğdem Koncagül ve Mustafa Yel konuşmalarını gerçekleştirerek tesislerin hayırlara vesile olması dileklerini sunarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladılar.


Açılış töreni kurdele kesimi ile sona ererken, açılışın ardından Başkan Yüksel, spor tesislerinde gençler ve protokol üyeleri ile futbol ve basketbol oynadı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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