YAŞAM
03 Eylül 2022 - 11:36

Sultanbeyli'de Bin 800 Tl Değerinde Oto Aksesuarı Çalan Şüpheliler Yakalandı

Sultanbeyli’de bin 800 TL değerinde oto aksesuarı çalan şüpheliler yakalandı.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 11:36
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Sultanbeyli'de Bin 800 Tl Değerinde Oto Aksesuarı Çalan Şüpheliler Yakalandı


Sultanbeyli'de bin 800 TL değerinde oto aksesuarı çalan şüpheliler yakalandı. Yaşları küçük olduğu belirlenen şüphelinin hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Bir işyerinden bin 800 TL değerinde oto aksesuarı çalındığı yönünde ihbar gelmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri mevzu ile ilgili çalışma başlattı. İşyeri içerisinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan araştırmalarda sonucunda, şüphelilerin işyerine araçla geldikleri belirlendi. İşyeri içerisinde rafta bulunan araç malzemelerini aldıktan sonra aynı araçla olay yerinden ayrılan A.K. ile S.K. ve M.D.K. isimli yaşı küçük şahıslar, olayda kullanılan araç ile birlikte 1 eylül tarihinde Sultanbeyli ilçesinde yakalanarak muhafaza altına alındı. Konu konusu ile ilgili yakalanan şüphelilerden M.D.K ve S.K. isimli yaşı küçük şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan 2 eylül tarihinde adli makamlara sevk edilen A.K. adlı şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.



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