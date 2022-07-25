İstanbul'un Sultangazi ilçesinde akıl almaz bir olay yaşandı. 34 yaşındaki Ayfer Orak isimli bir kadın kendisini takip eden Abdullah Körük tarafından bıçaklandı. Şüpheli kişi polis tarafından yakalanırken, kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İddialara göre Ayfer Orak (34) ile Abdullah Körük (57) yaklaşık 4 ay önce tanıştı. Emniyetin yaptığı araştırmada ise Ayfer Orak'ın evlilik vaadi ile Abdullah Körük'ten tam ve çeyrek altının yanı sıra 500 TL'de nakit para aldığı belirlendi.
GÜNDEM
25 Temmuz 2022 - 17:45
Sultangazi'de akıl almaz saldırı: Takip ettiği kadını sırtından bıçakladı!
Sultangazi'de evine gitmek üzereyken sırtının 3 yerinden bıçaklanan Ayfer Orak, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kendisine saldıran kişinin ise kadının bir süre takip ettiği ve takibin ardından saldırıya geçtiği öğrenildi.
GÜNDEM
25 Temmuz 2022 - 17:45