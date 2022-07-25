GÜNDEM
25 Temmuz 2022 - 17:45

Sultangazi'de akıl almaz saldırı: Takip ettiği kadını sırtından bıçakladı!

Sultangazi'de evine gitmek üzereyken sırtının 3 yerinden bıçaklanan Ayfer Orak, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kendisine saldıran kişinin ise kadının bir süre takip ettiği ve takibin ardından saldırıya geçtiği öğrenildi.

GÜNDEM
25 Temmuz 2022 - 17:45
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Sultangazi'de akıl almaz saldırı: Takip ettiği kadını sırtından bıçakladı!


İstanbul'un Sultangazi ilçesinde akıl almaz bir olay yaşandı. 34 yaşındaki Ayfer Orak isimli bir kadın kendisini takip eden Abdullah Körük tarafından bıçaklandı. Şüpheli kişi polis tarafından yakalanırken, kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İddialara göre Ayfer Orak (34) ile Abdullah Körük (57) yaklaşık 4 ay önce tanıştı. Emniyetin yaptığı araştırmada ise Ayfer Orak'ın evlilik vaadi ile Abdullah Körük'ten tam ve çeyrek altının yanı sıra 500 TL'de nakit para aldığı belirlendi.



Sultangazi bıçaklı saldırı

Saldırgan apar topar yakalandı

Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Ayfer Orak, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 20.00 sularında evine gittiği sırada bir süredir kendisini takip eden Abdullah Körük'ün bıçaklı saldırısına uğradı. Sırtından 3 bıçak darbesi alan kadın kanlar içinde yere yığılırken saldırıda kullandığı bıçağı çöp konteynerine atarak kaçmaya çalışan saldırgan Körük ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yakalandı ve hemen polise teslim edildi.

Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadını ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Sultangazi bıçaklı saldırı

Baygınlık geçiren saldırgan Abdullah Körük, tedavisi sonrası tutuklandı

Gözaltına alınırken baygınlık geçiren taburcu olduktan sonra Abdullah Körük, hastanedeki tedavisi sonrası karakola götürüldü. Burada ifadesine başvurulan şüpheli kadını neden öldürmeye çalıştığını hatırlamadığını söylerken bir anda gözünün döndüğünü öne sürdü. Abdullah Körük emniyette başlatılan işlemlerinin tamamlanması sonrası "Kasten Yaralama" suçlamasıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Zam peş peşe geliyor: Yumurta fiyatlarına bir kez daha zam talep edildi! 30'lu yumurta fiyatı ne kadar oldu?
Zam peş peşe geliyor: Yumurta fiyatlarına bir kez daha zam talep edildi! 30'lu yumurta fiyatı ne kadar oldu?
Mersin'de pansumanını yaptığı hastasına tecavüz eden doktorun 6 yıl hapsi istendi
Mersin'de pansumanını yaptığı hastasına tecavüz eden doktorun 6 yıl hapsi istendi
Son Haberler
Zam peş peşe geliyor: Yumurta fiyatlarına bir kez daha zam talep edildi! 30'lu yumurta fiyatı ne kadar oldu?
Zam peş peşe geliyor: Yumurta fiyatlarına bir kez daha zam talep edildi!...
Mersin'de pansumanını yaptığı hastasına tecavüz eden doktorun 6 yıl hapsi istendi
Mersin'de pansumanını yaptığı hastasına tecavüz eden doktorun 6...
Empoli hangi ülkenin futbol takımıdır? Trabzonspor- Empoli hazırlık maçı saat kaçta? Trabzonspor-Empoli maçı hangi kanalda?
Empoli hangi ülkenin futbol takımıdır? Trabzonspor- Empoli hazırlık...
Trabzonspor - Empolis hazırlık maçı saat kaçta? Trabzonspor - Empolis hazırlık maçı izle! A Spor HD Canlı izleme linki
Trabzonspor - Empolis hazırlık maçı saat kaçta? Trabzonspor - Empolis...
Tekfin kelime anlamı nedir? Tekfin ne demektir? TDK tekfin kelimesi anlamı
Tekfin kelime anlamı nedir? Tekfin ne demektir? TDK tekfin kelimesi anlamı
Fransa, enerji israfına karşı kapıları kapatarak çözüm arıyor!
Fransa, enerji israfına karşı kapıları kapatarak çözüm arıyor!
Akaryakıta indirim yapılacak mı? Akaryakıta ne kadar indirim gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıta indirim yapılacak mı? Akaryakıta ne kadar indirim gelecek?...
Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinde sevenlerine bebek müjdesi!
Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinde sevenlerine bebek müjdesi!
Emekli maaşı zam farklarının ödeme günü belli oldu!
Emekli maaşı zam farklarının ödeme günü belli oldu!
Yeğenini 1 yıl çöp evde tutan teyze hakkında yeni gelişme! Gözaltı süresi uzatıldı
Yeğenini 1 yıl çöp evde tutan teyze hakkında yeni gelişme! Gözaltı...
TRT Dijital tarih dizilerine devam ediyor! Yeni bir dizinin daha başlayacağı açıklandı
TRT Dijital tarih dizilerine devam ediyor! Yeni bir dizinin daha başlayacağı...
Ünlüler dünyasının en sevilen çiftlerinden İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özkan'ın ilişkisi bitti! Sevenleri ayrılığa şok oldu
Ünlüler dünyasının en sevilen çiftlerinden İrem Helvacıoğlu ve...
Aşka Dair dizisinin konusu ne? Aşka Dair dizisi ne zaman başlıyor? Aşka Dair dizisi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor!
Aşka Dair dizisinin konusu ne? Aşka Dair dizisi ne zaman başlıyor?...
Kaza geçiren Cem Yılmaz'dan 'ölümden döndü' haberlerine manidar yanıt
Kaza geçiren Cem Yılmaz'dan 'ölümden döndü' haberlerine manidar...
Antalya'da yaşayan Sabrina Abbas, estetik merakı yüzünden 5 yıldır bitkisel hayatta!
Antalya'da yaşayan Sabrina Abbas, estetik merakı yüzünden 5 yıldır...