Sultangazi’de binanın çatı katında yangın: Alev alev yandı

Yangın, bugün saat 15.30 sıralarında Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Bosnaçeşmesi Caddesi'nde bulunan bir sitenin çatı katında çıktı. Henüz sebebi tespit edilemeyen yangın kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay mahaline birden fazla itfaiye ekibi yollandı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatı katından yükselen alevler gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken birden fazla vatandaşın da izlediği görüldü. Ekiplerin yangına müdahale anı ise mobil cihaz kamerası ile görüntülendi.