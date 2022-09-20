Sultangazi'de çekçek ile hırsızlık kamerada













Olay dün sabah saat 07.00 sıralarında Sultangazi Gazi mahallesi 1421. sokakta yaşandı. Halk arasında çekçek şeklinde tanımlanan ve kağıt toplayıcıları tarafından kullanılan araç ile bölgeye gelen iki hırsızdan biri çevrede gözcülük yaparken diğeri ise park etmiş halde yer alan panelvan aracın arka kapısını zorlayarak açtı. Ardından iki hırsız çaldıkları inşaat malzemelerini yanlarında getirdikleri çekçek aracına yüklediler. Yaklaşık 5 dakika içerisinde araçta yer alan malzemeleri çalan iki hırsız bundan sonra ise bölgeden uzaklaştılar.Birisi kapüşonlu diğeri ise cerrahi maskeli olan iki hırsızın panelvan araçtan inşaat malzemelerini çaldıkları anlar çevrede yer alan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki hırsızdan birisi gözcülük yaparken diğerinin ise önce park halinde duran aracın arka kapısını zorlayarak açtığı, ardından ise çaldıkları inşaat malzemelerini çekçek aracına yükleyerek bölgeden uzaklaştıkları görülüyor.