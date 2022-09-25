Olay, dün saat 14.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 2517 Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bina girişinde yer alan ve iki ayrı binaya doğalgaz akışı sağlayan ana kutudaki tesisatın borusu bilinmeyen nedenle bağlı olduğu yerden çıktı. Hortumun çıkması ile yaklaşık 20 dakika boyunca çevreye yayılan doğalgaz sokakta kokuya kapı araladı. Doğalgaz arızası nedeniyle koku yayıldığını farkına varan vatandaşlar ise olay nedeniyle panik yaşayarak sokağa döküldü.Hasan Tik
YAŞAM
25 Eylül 2022 - 09:41
Sultangazi'de gaz kaçağı paniği: Mahalleli sokağa döküldü
Sultangazi'de bir binanın girişinde yer alan doğalgaz kutusunda meydana gelen gaz kaçağı nedeniyle vatandaşlar panik sonrası sokağa döküldü. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından gaz akışı kesilerek, arızanın giderilmesi için çalışmalara başlandı.
YAŞAM
25 Eylül 2022 - 09:41
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