YAŞAM
20 Eylül 2022 - 09:52

Sultangazi'de kombi bomba gibi patladı

Sultangazi'de 4 katlı bir binanın 3'ü katının balkon kısmında yer alan kombi bomba gibi patladı. Kombinin patlaması ile evin her yerini alev saran alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası daire sakini ise itfaiye ekiplerinin müdahalesini gözyaşları içerisinde izledi.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 09:52
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Sultangazi’de kombi bomba gibi patladı


Yangın, saat 08.30 sıralarında Sultangazi 75.Yıl Mahallesi 1256 Sokakta yer alan 4 katlı bir binanın 3. katındaki dairede gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre daire sakinleri uyku halindeyken evin balkonunda yer alan kombi bomba gibi patladı. Kombinin patlaması ile dairenin her yerini alev ve dumanlar sardı. Patlamanın gürültüsü ile uyanan daire sakinleri korku ve panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay mahaline polis, itfaiye ve sağlık personelleri yollandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği esnada mahalle sakinleri o anları korku ve panikle izledi. Daire sakini Saadet Karabulut itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği o anları izlerken ağladığı görüldü.



Evde patlamanın sesi ile uyanan Nurşen Çalışkan “Bir gürültü ile uyandık. Patlamayla dışarı çıktık hemen itfaiyeyi aradık. Kombiden dolayı çıktı itfaiyeyi aradık hemen geldiler söndürmeye başladılar” dedi.
Patlamanın olduğu dairenin yanında kalan Fatma Demir “Biz olay sırasında uyuyorduk. Birden bomba sesi duyduk evde içerisinde bir anda patladı. Aniden oldu nedenini anlayamadık. Yeğenlerimiz okuldaydı. Komşularımız bizi uyandırdı” ifadelerini kullandı.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası yangın tamamen söndürülürken, mahalle sakinlerinin yaşadığı panik yangının tamamen söndürülmesinin ardında tamamlandı.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında dairede maddi zarar gerçekleşti.

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Haber Editörü
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