SAĞLIK
04 Haziran 2022 - 18:18

Sultangazi'de 'Maymun Çiçeği' şüphesi panik yarattı

Sultangazi'de eczaneden ellerindeki yaralar için ilaç almak isteyen iki yabancı uyruklu kişi maymun çiçeği şüphesi ile karantinaya alındı. Panik yaratan olayda kesin sonuç testlerden sonra belli olacak

SAĞLIK
04 Haziran 2022 - 18:18
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Sultangazi'de 'Maymun Çiçeği' şüphesi panik yarattı
Sultangazi'de iki yabancı uyruklu kişi, MAymun çiçeği virüsü şüphesi ile karantinaya alındı. Olay Sultangazi Habibler Caddesi'nde bulunan bir eczanede gerçekleşti. Ellerinde bulunan yaralar için eczaneye giden yabancı uyruklu 2 kişi eczacıya ellerinin göstererek ilaç almak istedi.Eczacı yaraların, 'maymun çiçeği virüsü' olabileceğinden şüphelenerek hemen durumu yetkililere haber verdi. Girdikleri eczaneden krem alarak çıkan kişiler gelen ekiplerin takibi ile durduruldular. Yanlarında bulunan arkadaşları ile birlikte hastaneye götürülerek karantina altına alındılar.

Şüphelenen eczacı hastaneyi aradı
Olayı yaşana eczacı 10 yıldır çalıştığını ve iki gün önce yaşanan olayda 2 yabancı uyruklu kişinin eczaneye gelerek  ellerini gösterip krem istediğini anlattı. Şüphelenen eczacı hemen durumu yetkililere haber verdi. Maymun çiçeği hastalığından şüphelenen eczacı  fotoğraf isteyen doktora fotoğraf atarak durumu netleştirmek istedi. Hemen olay yerine ambulans gönderen yetkililer iki yabancı uyruklu kişiyi alarak hastaneye götürdüğünün ekledi.  Korktuklarını dile getiren eczacı hemen tüm eczaneyi dezenfekte ettiklerini ve diğer hastaları uzaklaştırdıklarını anlattı.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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