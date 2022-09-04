YAŞAM
04 Eylül 2022 - 13:33

Sultangazi'de yangın paniği: Mahsur kalan anne, kurtarmak için çocuğunu aşağı bıraktı

Sultangazi'de bina girişinde elektrik panosundan çıkan yangın nedeniyle binada mahsur kalan bir kadın, çocuğunu kurtarmak için 1. kattaki evin balkonundan aşağıya bıraktı. Hafif yaralanan çocuk sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM
04 Eylül 2022 - 13:33
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Sultangazi'de yangın paniği: Mahsur kalan anne, kurtarmak için çocuğunu aşağı bıraktı

Yangın, saat 12.15 sıralarında Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 2288. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş bölümünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, belli olmayan bir nedenle binanın girişinde bulunan elektrik panosu alev aldı. Çıkan yangın sonrasında koridor ve merdivenleri duman kaplarken, binada yaşayan vatandaşlar ise mahsur kaldı. haber verilmesi üzerine olay mahaline birden fazla itfaiye, polis ve sağlık personelleri yollandı. Yangın sırasında 1. katta yaşayan bir kadın panik yapıp yanındaki çocuğunu kurtarmak için balkondan aşağıya zemine bıraktı. Olay sonrasında beton zemine çakılan çocuk başından, kol ve bacaklarından yaralanırken, olay mahaline gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise kapıları kırarak girdikleri dairelerde mahsur kalan vatandaşları kurtararak tahliye etti. Çıkan yangın nedeniyle çalışma başlatılırken, itfaiye ekiplerinin duman tahliye çalışması sürüyor.

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