YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 18:12

Sümerbank hangi tarihte, ne zaman kuruldu? Sümerbank'ın kuruluş hikayesi

Ülkemizde en tarihi bankalardan biri olan Sümerbank ne zaman ve nerede kurulmuştur? Sümerbank'ın kuruluş hikayesi nedir? Sümerbank neden kurulmuştur? İşte ayrıntılar.

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 18:12
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Sümerbank hangi tarihte, ne zaman kuruldu? Sümerbank'ın kuruluş hikayesi


Ülkemizin en tarihi bankalardan biri olan Sümerbank'ın ne zaman kurulduğu ve kuruluş hikayesi merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Bazı kaynaklarda Sümerbank'ın kuruluş tarihinin 1933 yılında olduğu belirtilmektedir.

Sümerbank nedir?

Özel bütçelerin yeni yeni oluşturulduğu dönemlerde ticari nitelikte mal üreten bir kuruluş olan Sümerbank, katma bütçeli idare uygulaması ile kurulmuştur. Ülkemizde tekstilin yükseldiği dönemlerde Sümerbank bankaydı. 11 Temmuz 1933 tarihinde Atatürk, bankaya Sümerbank ismini verdi. Atatürk'ün ismi verdiği tarih Sümerbank'ın kurulduğu tarih olarak bilinir.



sümerbank

Sümerbank nerede kurulmuştur?

1935 yılı Eylül ayında Kayseri'de kurulmuştur. Sümerbank büyük kompleksi için İsmet İnönü tarafından 1932 yılında Sovyetler Birliğinden 8.6 milyon TL'lik bir kredi almışlardır. Ardından Sovyetler Birliği yapının tasarımını da yapmıştır.

Türkiye Cumhuriyetinin ilk kamu yatırımı Kayseri Kumaş Fabrikası ve Konut iken, Sümerbank devlet öncülüğündeki Atatürk ekonomik devriminin mihenk taşı olmuştur. Sümerbank, ülkemizin ekonomik yapısında yüksek itibar yaratan fabrikalar, çelik fabrikaları, çimento fabrikaları, kağıt ve selüloz endüstrilerinden oluşan bir kompleks içinde yer almıştır. Sümerbank da bu faaliyetlerin kendi acentelerinden ayrılmasına ve bağımsız bir kuruluş haline gelmesine vesile olmuştur.

Bazı kaynaklarda 1987 yılının Sümerbank'ın kuruluş tarihi olduğunu belirtmektedir. Bunun nedeni, 1987 yılında Sümerbank'ın özelleştirilmesi ve kamu ortaklığı yönetimine geçmesidir.

Bazı kaynaklarda ise Sümerbank'ın kuruluş yılının 1988 yılında olduğu belirtilmektedir. Nedeni ise o yılda Sümerbank Holding'in kurulmuş olmasıdır.

Sümerbank, 103.5 milyon dolar bedeli ile 1995 yılı Ekim ayında Garipoğlu Grup'a satılmıştır. Ancak Garipoğlu'nun adı skandallara karıştığı için ellerinden alınmıştır.

Olaydan sonra Sümerbank 1999 yılında TMSF'ye verilmiştir. Daha sonra ise Oyak Grup'a satılarak 2022 yılı Ocak ayında Oyakbank A.Ş'ye tescil edilmiştir.

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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