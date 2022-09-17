YAŞAM
17 Eylül 2022 - 16:56

Sungurlu'da tır otomobile çarptı: 4 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, hareket halindeki tırın önündeki otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki kaldırıma çıkarak iş yerine girmekten kıl payı kurtuldu.

YAŞAM
17 Eylül 2022 - 16:56
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Sungurlu'da tır otomobile çarptı: 4 yaralı

Kaza, Çorum-Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet T. yönetimindeki 26 B 7466 plakasına sahip tır, Hitit Kavşağı'na geldiği sırada önünde hareket halinde olan Sefa Ö. yönetimindeki 06 DD 9604 plakasına sahip otomobile çarptı. Çapmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil savrulmaya başladı. Yol kenarında bulunan bir işyerinin önündeki kaldırıma çıktı. Otomobilin işyerine girmeden durması faciayı önledi. Kazada tır sürücüsü ve otomobilde bulunan Orhan U., Alper U. , Elif Nur U. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay mahalinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza konusu ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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