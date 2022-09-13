EĞİTİM
13 Eylül 2022 - 18:26

Sungurlu'dan 8 öğrenci İtalya ve Portekiz'de staj yapacak

Çorum'un Sungurlu ilçesinde eğitim gören 8 öğrenci, Erasmus+ Mesleki Eğitim Hareketliliği projesi çerçevesinde Portekiz ve İtalya'ya giderek staj yapacak.

EĞİTİM
13 Eylül 2022 - 18:26
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Sungurlu'dan 8 öğrenci İtalya ve Portekiz'de staj yapacak

Sungurlu TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün hazırladığı, Ulusal Ajans tarafından desteklenmeye layık bulunan 2021-1-TR01-KA122-VET-000017108 numaralı 'Kızlarımız Avrupa'da Montessori ve Gelişmiş Otel Uygulamaları Stajında' isimli Erasmus+ Mesleki Eğitim Hareketliliği projesi çerçevesinde 24 Eylül-14 Ekim 2022 tarihleri arasında 4 yiyecek içecek hizmetleri öğrencisi ve 1 öğretmen gelişmiş otel uygulamaları staj eğitimi için Portekiz-Braga'ya, 29 Ekim-18 Kasım 2022 tarihleri arasında 4 Çocuk gelişimi ve eğitimi öğrencisi ile 1 öğretmen Montessori staj eğitimi için İtalya-Milano'ya giderek staj faaliyetinde bulunacak.
Portekiz ve İtalya'ya gidecek öğretmen ve öğrenciler hareket öncesi ilçe Kaymakamı Fatih Görmüş'ü ziyaret ederek proje konusunda bilgi verdiler.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Öğrencileri sevindiren müjdeli haber geldi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan öğrencilere destek! 1600 TL yardım parası verilecek
Öğrencileri sevindiren müjdeli haber geldi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan öğrencilere destek! 1600 TL yardım parası verilecek
Okula giden çocuğu olan aileler için duyuru yapıldı! Kırtasiye yardımı başvuruları başladı! Öğrencisi olan aileler için kırtasiye yardımı şartları...
Okula giden çocuğu olan aileler için duyuru yapıldı! Kırtasiye yardımı başvuruları başladı! Öğrencisi olan aileler için kırtasiye yardımı şartları...
YÖK 2022 yılının ilk sekiz ayında 7 bin 13 denklik başvurusunu karara bağladı
YÖK 2022 yılının ilk sekiz ayında 7 bin 13 denklik başvurusunu karara bağladı
Anne ve babalar okullar açıldı, size de büyük görev düşüyor! Öğrenci servislerindeki bu tedbirlere uyuluyor mu? İşte öğrenci servislerinin olmazsa olmazı 10 tedbiri...
Anne ve babalar okullar açıldı, size de büyük görev düşüyor! Öğrenci servislerindeki bu tedbirlere uyuluyor mu? İşte öğrenci servislerinin olmazsa olmazı 10 tedbiri...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Türk-İslam medeniyetinin ilim paradigması, daha güçlü şekilde ihya edilmeyi bekliyor'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Türk-İslam medeniyetinin ilim paradigması, daha güçlü şekilde ihya edilmeyi bekliyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe’de öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe’de öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti
Son Haberler
Analistler gram altın için olağanüstü toplantı kararı aldı! Gram altın uçabilir!
Analistler gram altın için olağanüstü toplantı kararı aldı! Gram...
Aman dikkat! Meningokok mikrobu körlük, sakatlık, zeka geriliği yapıyor! Uzmanlar uyardı meningokok aşısını yaptırın!
Aman dikkat! Meningokok mikrobu körlük, sakatlık, zeka geriliği yapıyor!...
Hadise ve Mehmet Dinçerler ilişkisinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor! Dinçerler'in paylaşımındaki dövme detayı kafaları karıştırdı
Hadise ve Mehmet Dinçerler ilişkisinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam...
İşçileri, memurları ve emeklileri yakından ilgilendiriyor! Asgari ücret zammında kritik karar!
İşçileri, memurları ve emeklileri yakından ilgilendiriyor! Asgari...
Kraliçe Elizabeth’in ölümü sonrasında 'The Crown' izlenmelerinde artış yaşandı
Kraliçe Elizabeth’in ölümü sonrasında 'The Crown' izlenmelerinde...
Taksiye binmekte hayal oldu! Taksi indi bindi ücretine yüzde 33 zam! Ankara taksi ücretleri dudak uçuklattı! Bu kadarı da olmaz
Taksiye binmekte hayal oldu! Taksi indi bindi ücretine yüzde 33 zam!...
İşçileri sevindiren haber geldi! Asgari ücretli vatandaşlara ikramiye ödemesi yapılacak
İşçileri sevindiren haber geldi! Asgari ücretli vatandaşlara ikramiye...
Otomobil ile tır çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı
Otomobil ile tır çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı
Devrilen tır alevlere teslim oldu, vatandaşlar kovalarla su taşıdı
Devrilen tır alevlere teslim oldu, vatandaşlar kovalarla su taşıdı
Amasya’da vatandaşlara ahi pilavı dağıtıldı
Amasya’da vatandaşlara ahi pilavı dağıtıldı
Kahramanmaraş'ta sağanak yağış etkili oldu
Kahramanmaraş'ta sağanak yağış etkili oldu
Selçuk Geçer'den bir dolar tahmini daha! Geçer, dolarla ilgili tarih verdi
Selçuk Geçer'den bir dolar tahmini daha! Geçer, dolarla ilgili tarih...
O banka sayesinde 450 bin TL'ye işyeri alma fırsatı doğdu! Star verildi ihaleler başladı erken gelen kapar! İşyeri ve konut alma fırsatı için son gün
O banka sayesinde 450 bin TL'ye işyeri alma fırsatı doğdu! Star verildi...
İş Bankası'ndan milyon dolarlık anlaşma! Uzun vadeli olan anlaşmanın birçok olumlu sonucu var! Ekonomik kalkınma için bir adım atıldı
İş Bankası'ndan milyon dolarlık anlaşma! Uzun vadeli olan anlaşmanın...
Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze masraflarının en az 6 milyar sterlin tutacağı iddiası
Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze masraflarının en az 6 milyar sterlin...