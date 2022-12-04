MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 07:30

Sunuculuğu bırakan Hande Sarıoğlu doğal gaz kullanmıyormuş! Alev alev açıklaması yapan güzel bakın kışın nasıl ısınıyormuş!

Eski haber sunucusu Hande Sarıoğlu, Youtube videosunda doğalgaz kullanmadığını söyleyerek gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. Duyanların ağzı açık kaldı

MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 07:30
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Sunuculuğu bırakan Hande Sarıoğlu doğal gaz kullanmıyormuş! Alev alev açıklaması yapan güzel bakın kışın nasıl ısınıyormuş!


Haber spikerliği yaptığı dönemde sosyal medyada yayınladığı video nedeniyle adından söz ettiren Hande Sarıoğlu açıklamalarıyla gündemde yer tutmaya devam ediyor. Spikerlik görevinden ayrıldıktan sonra sosyal medya kullanımına ağırlık veren Sarıoğlu, YouTube kanalı üzerinden dikkat çeken bir yorum yaptı. Evde doğalgaz kullanmadığını söyleyen Sarıoğlu, bakın nasıl ısınıyormuş…

Hande Sarıoğlu’ndan doğalgaz açıklaması!

Eski haber sunucusu Hande Sarıoğlu, güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. İşinden ayrıldıktan sonra daha da ünlenen isim sosyal medya kanalından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. YouTube’da yayınladığı bir videoda konu doğalgaz faturalarına gelince herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı.



Hande Sarıoğlu, doğalgaz faturalarının çok yüksek geldiğini ve bu nedenle doğalgaz yakmadığını söyledi. Kış aylarında nasıl ısındığını ise şu sözlerle anlattı;

‘’ Kar, kış, kıyamet. Biz arkadaşlar doğalgaz faturası ödemiyoruz çünkü evde doğalgaz yakmıyoruz. Neden çünkü ben alev alev yanıyorum. Benim ateşimle ısınıyoruz “ dedi.

Ünlü isim bu sözleriyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken videoyu izleyenler şaşıp kaldı. İddialı fiziği ile sık sık paylaşım yapan Sarıoğlu, daha sonra Gülşen’in ‘ Bir İhtimal Biliyorum ‘ adlı şarkısını seslendirdi.

Doğalgaz faturası açıklaması sonrasında dikkatleri üzerine çeken Hande Sarıoğlu, sosyal medyada olay yarattı. Haber spikerliğini bıraktıktan sonra televizyon programlarında sık sık yer alan ve cesur fiziğini istenilenin aksine gizlemeyen isim ‘Alev Alev’ yandığı için doğal gaz yakmaya ihtiyaç duymadığını belirtti. Hande Sarıoğlu’nun bu sözleri nedeniyle Youtube videosuna yorum yağdı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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