Süper Lig 2. transfer dönemi ne zaman başlıyor? TFF Süper Lig ara transfer dönemi başlangıç tarihi

Türkiye Futbol Federasyonu 2022-2023 dönemi planlamasında açıkladı. Bu kapsamda 5 Ağustos'ta oynanan ilk maç ile sezon başlangıcı yapıldı. Süper Lig 2020 - 2023 sezonu devam ederken Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası kapsamında maçları 13 Kasım'da ara verilecek. Futbolseverler maçlar hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte Süper Lig ikinci transfer ve kayıt dönemi….
SÜPER LİG'E ARA VERİLDİTürkiye Futbol Federasyonu yayınladığı resmi açıklama ile birlikte yeni sezon planlamasını duyurdu. 2022-2023 Spor Toto Süper Lig sezon planlaması açıklanırken 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da Dünya Kupası düzenleneceği bildirildi.Bu kapsamda Süper Lig maçlarına 13 Kasım 2022 tarihinde ara verildi.
Dünya Kupası maçlarının tamamlanması ile birlikte Süper Lig’in ilk maçı 23 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek. Dünya Kupası maçları ile verilen ara dışında herhangi bir devre arası verilmeyeceği belirtildi. Yeni sezonda 16-17 ve 22. hafta müsabakaları ise hafta içi oynanacak.