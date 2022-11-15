Süper Lig 2. transfer dönemi ne zaman başlıyor? TFF Süper Lig ara transfer dönemi başlangıç tarihi







SÜPER LİG'E ARA VERİLDİ











SÜPER LİG TRANFSFERLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

SÜPER LİG NE ZAMAN SONA ERECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu 2022-2023 dönemi planlamasında açıkladı. Bu kapsamda 5 Ağustos'ta oynanan ilk maç ile sezon başlangıcı yapıldı. Süper Lig 2020 - 2023 sezonu devam ederken Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası kapsamında maçları 13 Kasım'da ara verilecek. Futbolseverler maçlar hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte Süper Lig ikinci transfer ve kayıt dönemi….Türkiye Futbol Federasyonu yayınladığı resmi açıklama ile birlikte yeni sezon planlamasını duyurdu. 2022-2023 Spor Toto Süper Lig sezon planlaması açıklanırken 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da Dünya Kupası düzenleneceği bildirildi.Bu kapsamda Süper Lig maçlarına 13 Kasım 2022 tarihinde ara verildi.Dünya Kupası maçlarının tamamlanması ile birlikte Süper Lig’in ilk maçı 23 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek. Dünya Kupası maçları ile verilen ara dışında herhangi bir devre arası verilmeyeceği belirtildi. Yeni sezonda 16-17 ve 22. hafta müsabakaları ise hafta içi oynanacak.Süper Lig ilk transfer dönemi Haziran-Eylül arasında gerçekleşti. Futbolseverler 2. transfer dönemi hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İkinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp 8 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.5-6-7 ve 8 Ağustos 2022 tarihinde start alan Süper Lig maçları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Bu kapsamda yeni sezonda ekrana gelecek derbi tarihleri şu şekildedir: 15.Hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe 18.Hafta: Fenerbahçe-Galatasaray 23.Hafta: Galatasaray-Trabzonspor 27.Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş 29.Hafta: Trabzonspor-Beşiktaş 32.Hafta: Beşiktaş-Galatasaray 34.Hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor 37.Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe