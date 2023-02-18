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18 Şubat 2023 - 00:13

Süper Lig 3 Mart'ta yeniden başlıyor! TFF'den 3 haftalık fikstür programı..

TFF tarafından yapılan bir açıklamada Sportoto Süper Lig'in 3 Mart günü yeniden başlayacağı bildirildi. Bu kapsamda ligin 3 haftalık fikstür programı da yayımlandı. İşte, Süper Lig'in 24, 25 ve 26. haftasına ait maç programı..

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18 Şubat 2023 - 00:13
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Süper Lig 3 Mart'ta yeniden başlıyor! TFF'den 3 haftalık fikstür programı..


Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle Süper Lig'e geçici olarak ara verilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan bir açıklamada, Süper Lig maçlarının 3 Mart günü yeniden başlayacağı bildirilmişti.

TFF'DEN 3 HAFTALIK MAÇ PROGRAMI

TFF, Süper Lig'de önümüzdeki 3 haftanın maçlarını resmi hesabından yayınladı. Süper Lig, 3 Mart'ta Alanyaspor ile Başakşehir FK arasındaki maçla geri dönüyor. İşte 24, 25 ve 26. haftasına ait maç fikstürü:



TFF'den 3 haftalık fikstür programı

 

TFF'den 3 haftalık fikstür programı

TFF'den 3 haftalık fikstür programı

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