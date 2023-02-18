Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle Süper Lig'e geçici olarak ara verilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan bir açıklamada, Süper Lig maçlarının 3 Mart günü yeniden başlayacağı bildirilmişti.
SPOR
18 Şubat 2023 - 00:13
Süper Lig 3 Mart'ta yeniden başlıyor! TFF'den 3 haftalık fikstür programı..
TFF tarafından yapılan bir açıklamada Sportoto Süper Lig'in 3 Mart günü yeniden başlayacağı bildirildi. Bu kapsamda ligin 3 haftalık fikstür programı da yayımlandı. İşte, Süper Lig'in 24, 25 ve 26. haftasına ait maç programı..
SPOR
18 Şubat 2023 - 00:13