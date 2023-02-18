Süper Lig 3 Mart'ta yeniden başlıyor! TFF'den 3 haftalık fikstür programı..







TFF'DEN 3 HAFTALIK MAÇ PROGRAMI







Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle Süper Lig'e geçici olarak ara verilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan bir açıklamada, Süper Lig maçlarının 3 Mart günü yeniden başlayacağı bildirilmişti.TFF, Süper Lig'de önümüzdeki 3 haftanın maçlarını resmi hesabından yayınladı. Süper Lig, 3 Mart'ta Alanyaspor ile Başakşehir FK arasındaki maçla geri dönüyor. İşte 24, 25 ve 26. haftasına ait maç fikstürü: