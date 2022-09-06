SPOR
06 Eylül 2022 - 11:02

Süper Lig'de 9 haftalık program ve derbi tarihleri

Süper Lig 2022-2023 sezonunun başlaması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 6-14. haftaların maşları açıklandı. Taraftarların merakla beklediği derbiler ne zaman başlıyor sorusuna da haberimizde yanıt bulabilirsiniz. İşte, 2022-2023 Spor Toto Süper Lig 6-14. hafta maçları haberimizde yer almaktadır

SPOR
06 Eylül 2022 - 11:02
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Süper Lig’de 9 haftalık program ve derbi tarihleri


Spor Toto Süper Lig yeni dönemin başlamasının ardından transfer işlemleri ise tam gaz devam etmektedir. Bunun üzerine büyük takımlar derbilerin ne zaman olacağını ve maç saatlerinin nasıl ayarlanacağı araştırılmaktadır. TFF'den gelen bilgiler üzerine 8. haftadan sonra maçların 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak 3 aşamada gerçekleşeceği açıklandı. İşte, TFF'den gelen açıklama ve alınan kararlar haberimizde

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen açıklama

“Yayıncı kuruluş ve Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan değerlendirmeler neticesinde, 6. ve 7. haftalarda müsabaka başlangıç saatleri 17.00 ve 20.00, ligin 8. haftasından itibaren ise 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak planlanmıştır. Dünya Kupası arasından sonra 15. haftadan itibaren oynanacak olan müsabakaların başlama saatleri tekrar değerlendirilecektir. Program, UEFA Kupalarında mücadele eden takımlarımızın müsabakaları, yayıncı kuruluşun yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlanmıştır. FIFA talimatları gereğince milli maç haftaları öncesinde Pazartesi günlerine müsabaka planlanamamaktadır. Bununla beraber müsabaka programında mücbir nedenler, yayın programında meydana gelebilecek değişiklikler ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oluşacak eşleşmelere göre değişiklik yapılabilir.'' ifadeleri kullanıldı. 



Maç programı

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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