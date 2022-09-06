Süper Lig’de 9 haftalık program ve derbi tarihleri







Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen açıklama







Spor Toto Süper Lig yeni dönemin başlamasının ardından transfer işlemleri ise tam gaz devam etmektedir. Bunun üzerine büyük takımlar derbilerin ne zaman olacağını ve maç saatlerinin nasıl ayarlanacağı araştırılmaktadır. TFF'den gelen bilgiler üzerine 8. haftadan sonra maçların 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak 3 aşamada gerçekleşeceği açıklandı. İşte, TFF'den gelen açıklama ve alınan kararlar haberimizde“Yayıncı kuruluş ve Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan değerlendirmeler neticesinde, 6. ve 7. haftalarda müsabaka başlangıç saatleri 17.00 ve 20.00, ligin 8. haftasından itibaren ise 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak planlanmıştır. Dünya Kupası arasından sonra 15. haftadan itibaren oynanacak olan müsabakaların başlama saatleri tekrar değerlendirilecektir. Program, UEFA Kupalarında mücadele eden takımlarımızın müsabakaları, yayıncı kuruluşun yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlanmıştır. FIFA talimatları gereğince milli maç haftaları öncesinde Pazartesi günlerine müsabaka planlanamamaktadır. Bununla beraber müsabaka programında mücbir nedenler, yayın programında meydana gelebilecek değişiklikler ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oluşacak eşleşmelere göre değişiklik yapılabilir.'' ifadeleri kullanıldı.