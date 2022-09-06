Spor Toto Süper Lig yeni dönemin başlamasının ardından transfer işlemleri ise tam gaz devam etmektedir. Bunun üzerine büyük takımlar derbilerin ne zaman olacağını ve maç saatlerinin nasıl ayarlanacağı araştırılmaktadır. TFF'den gelen bilgiler üzerine 8. haftadan sonra maçların 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak 3 aşamada gerçekleşeceği açıklandı. İşte, TFF'den gelen açıklama ve alınan kararlar haberimizde
SPOR
06 Eylül 2022 - 11:02
Süper Lig'de 9 haftalık program ve derbi tarihleri
Süper Lig 2022-2023 sezonunun başlaması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 6-14. haftaların maşları açıklandı. Taraftarların merakla beklediği derbiler ne zaman başlıyor sorusuna da haberimizde yanıt bulabilirsiniz. İşte, 2022-2023 Spor Toto Süper Lig 6-14. hafta maçları haberimizde yer almaktadır
SPOR
06 Eylül 2022 - 11:02