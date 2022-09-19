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19 Eylül 2022 - 10:43

Süper Lig'de milli araya Adana Demirspor lider girdi

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta geride kalırken, milli araya Adana Demirspor lider olarak girdi. Başakşehir'in gol yememe serisi 6 maça çıkarken, Galatasaray ve Fenerbahçe de taraftarı önünde kazanmasını bildi.

SPOR
19 Eylül 2022 - 10:43
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Süper Lig’de milli araya Adana Demirspor lider girdi


Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 30 gol atıldı. 4 maçta ev sahibi, 3 mücadelede de deplasman takımları galip geldi. 2 müsabakada ise beraberlik yaşandı. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u sahasında 3-2 yenen Adana Demirspor, Antalyaspor'u da deplasmanda 3-0'lık sonuçla mağlup ederek 7. haftayı averajla lider tamamladı. Sahadan farklı yenilgiyle ayrılan Antalyaspor da peş peşe 4. mağlubiyetini ele geçirdi. Gaziantep FK'yı konuk ettiği karşılaşmada 2-0 geriye düşen Trabzonspor ise rakibini 3-2 ile geçmesini bildi.



Galatasaray, Konyaspor engelini aştı

Haftaya liderlik koltuğunda giren Konyaspor, bu sezon kalesinde ilk golü Galatasaray deplasmanında gördü. Sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Aslan, peş peşe 3. maçını da kazandı ve puanını 16'ya çıkarttı.

Başakşehir'in serisi sürüyor

Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir, ilk 5 maçta 13 puan toplayarak kalesini de gole kapatmayı başardı. Turuncu-lacivertliler, 7. haftada evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Başakşehir, haftayı 1 puanla kapatsa da gol yememe serisini sürdürdü.

Beşiktaş'a, İstanbulspor engeli!

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor ile karşılaşan Beşiktaş, mücadelede son anlara girilirken kalesinde gördüğü golle 2-2'lik beraberliğe razı oldu. Son 2 lig maçında puan kaybeden siyah-beyazlılar, haftayı 14 puanda tamamladı.

Fenerbahçe'den 5-0'lık galibiyet

Fenerbahçe, 7. haftanın kapanış maçında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-laciverliler, rakip filelere 5 gol atarak milli araya moralli girdi. Kanarya, 6 maçta 20 gol kaydederek ligin en golcü takımı konumunda yer almakta.
İşte haftanın maçları ve sonuçları:
Galatasaray: 2 - Konyaspor: 1
A. Hatayspor: 0 - Y. Kayserispor: 4
Ümraniyespor: 1 - Kasımpaşa: 2
FT Antalyaspor: 0 - Adana Demirspor: 3
İstanbulspor: 2 - Beşiktaş: 2
Medipol Başakşehir: 0 - Fatih Karagümrük: 0
Trabzonspor: 3 - Gaziantep FK: 2
MKE Ankaragücü: 2 - DG Sivasspor: 1
Fenerbahçe: 5 - Corendon Alanyaspor: 0
 

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