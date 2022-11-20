Süper Lig'de transferde sürpriz gelişme! Adana Demirspor Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'e talip oldu

Spor Toto Süper Lig'de Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yaklaşan ara transfer dönemi öncesinde Başkan Murat Sancak ile görüşerek sürpriz bir ismin transfer edilmesini istedi. Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis'i kadrosunda görmek istediği yönetime ileten Montella, golcü oyuncunun transferini çok istiyor.
Gomis devrede Adana Demirspor'a imza atabilir
Galatasaray'da bu sezon özellikle de son haftalarda iyice gözden düşen 37 yaşındaki golcü Bafetimbi Gomis, formasından uzak kalmıştı. Zaman zaman golcü oyuncunun istediği kadar forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılma isteği olduğu yönünde de haberler
çıkmıştı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Bafetimbi Gomis transferi için Galatasaray yönetimiyle görüşmelere başladığı öğrenilirken, sarı kırmızılı ekibin Gomis'i gözden çıkarmış olması nedeniyle transferin kısa bir süre içerisinde sonuca kavuşması bekleniyor.