SPOR
20 Kasım 2022 - 19:28

Süper Lig'de transferde sürpriz gelişme! Adana Demirspor Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'e talip oldu

Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis'in transferinde Ocak ayı yaklaşmışken sürpriz bir gelişme yaşandı. Adana ekibi Gomis'i kadrosuna katmak istiyor.

SPOR
20 Kasım 2022 - 19:28
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Süper Lig'de transferde sürpriz gelişme! Adana Demirspor Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'e talip oldu


Spor Toto Süper Lig'de Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yaklaşan ara transfer dönemi öncesinde Başkan Murat Sancak ile görüşerek sürpriz bir ismin transfer edilmesini istedi. Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis'i kadrosunda görmek istediği yönetime ileten Montella, golcü oyuncunun transferini çok istiyor.



bafetimbi gomis galatasaray adana demirspor transfer

Gomis devrede Adana Demirspor'a imza atabilir

Galatasaray'da bu sezon özellikle de son haftalarda iyice gözden düşen 37 yaşındaki golcü Bafetimbi Gomis, formasından uzak kalmıştı. Zaman zaman golcü oyuncunun istediği kadar forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılma isteği olduğu yönünde de haberler çıkmıştı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Bafetimbi Gomis transferi için Galatasaray yönetimiyle görüşmelere başladığı öğrenilirken, sarı kırmızılı ekibin Gomis'i gözden çıkarmış olması nedeniyle transferin kısa bir süre içerisinde sonuca kavuşması bekleniyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
İlginizi Çekebilir
Yoğun bakıma alınmıştı: Türk basınının usta ismi Hıncal Uluç, yaşamını yitirdi!
Yoğun bakıma alınmıştı: Türk basınının usta ismi Hıncal Uluç, yaşamını yitirdi!
Trabzonspor'un Onur Bulut aşkı yeniden alevlendi! Yönetim Onur'un transferi için Kayserispor ile görüşmelere başladı
Trabzonspor'un Onur Bulut aşkı yeniden alevlendi! Yönetim Onur'un transferi için Kayserispor ile görüşmelere başladı
Göztepe'de flaş gelişme! Tecrübeli futbolcu Emre Çolak takımdan ayrıldı
Göztepe'de flaş gelişme! Tecrübeli futbolcu Emre Çolak takımdan ayrıldı
Galatasaray'da Nantes'e kiralık olarak gönderilen Mostafa Mohamed performansıyla göz dolduruyor
Galatasaray'da Nantes'e kiralık olarak gönderilen Mostafa Mohamed performansıyla göz dolduruyor
Trabzonspor'da Edin Visca geri dönüyor! Yıldız futbolcu taraftarlara seslendi
Trabzonspor'da Edin Visca geri dönüyor! Yıldız futbolcu taraftarlara seslendi
Memphis Depay sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacak! Süper Lig devleri Depay için nabız yokluyor
Memphis Depay sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacak! Süper Lig devleri Depay için nabız yokluyor
Son Haberler
Yoğun bakıma alınmıştı: Türk basınının usta ismi Hıncal Uluç, yaşamını yitirdi!
Yoğun bakıma alınmıştı: Türk basınının usta ismi Hıncal Uluç,...
Trabzonspor'un Onur Bulut aşkı yeniden alevlendi! Yönetim Onur'un transferi için Kayserispor ile görüşmelere başladı
Trabzonspor'un Onur Bulut aşkı yeniden alevlendi! Yönetim Onur'un transferi...
Gaziantep Karkamış ateş hattında: İkinci roketli saldırı sivilleri hedef aldı! 2 ölü 6 yaralı..
Gaziantep Karkamış ateş hattında: İkinci roketli saldırı sivilleri...
2023 yılında sosyal desteğe büyük zam! Bakanlık şartları taşıyan herkese karşılıksız veriyor! Bu fırsatı kaçırmayanlara 4 ay için 2.058 lira ödeme yapılacak
2023 yılında sosyal desteğe büyük zam! Bakanlık şartları taşıyan...
Göztepe'de flaş gelişme! Tecrübeli futbolcu Emre Çolak takımdan ayrıldı
Göztepe'de flaş gelişme! Tecrübeli futbolcu Emre Çolak takımdan...
İran'da protestoya katılan oyuncular tek tek gözaltına alınıyor!
İran'da protestoya katılan oyuncular tek tek gözaltına alınıyor!
Misafir sofralarının aranan lezzeti! Evde kebap yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Pratik tepsi kebabı ve malzemeleri
Misafir sofralarının aranan lezzeti! Evde kebap yapmak hiç bu kadar...
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde beklenmedik ayrılık! Onur Tan'ın bir sonraki projesi Kurtlar Vadisi mi olacak? Onur Tan'ın yeni durağı belli oldu
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde beklenmedik ayrılık! Onur Tan'ın...
Goldman Sachs'dan yeni dolar analizi: Önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde zirveye çıkacak!
Goldman Sachs'dan yeni dolar analizi: Önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde...
Ünlü isimlerin yılbaşı konser ücretleri yok artık dedirtti! Listenin başında Tarkan var!
Ünlü isimlerin yılbaşı konser ücretleri yok artık dedirtti! Listenin...
Survivor'dan nikah masasına uzanan yolculuk! İlayda Şeker ve İsmail Balaban nikah masasına oturdu!
Survivor'dan nikah masasına uzanan yolculuk! İlayda Şeker ve İsmail...
MEB düğmeye bastı! Siber ve akran zorbalığında yeni dönem başlıyor! İlkokuldan liseye tüm okullarda hemen uygulamaya geçilecek
MEB düğmeye bastı! Siber ve akran zorbalığında yeni dönem başlıyor!...
Camdaki Kız dizisinde dengeler değişiyor! Nalan'ın gözü bir açıldı pir açıldı! Bu saatten sonra olacakları Koroğlu ailesi düşünsün
Camdaki Kız dizisinde dengeler değişiyor! Nalan'ın gözü bir açıldı...
Kış aylarında zayıflayan bağışıklığı güçlendirmek çok kolay! Her gün yanından geçtiğimiz bu iki ürün adeta bağışıklık savaşçıları! Faydalarını duyunca koşa koşa gidip alacaksınız
Kış aylarında zayıflayan bağışıklığı güçlendirmek çok kolay!...
40 yaş üstü kişilerin bu besinleri tüketmesi gerekiyor! Hücrelerin çoğalmasını ve yenilenmesini sağlayan besinler
40 yaş üstü kişilerin bu besinleri tüketmesi gerekiyor! Hücrelerin...