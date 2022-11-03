Süper Lig devleri Milli yıldız için birbirine girdi! Çağlar Söyüncü transferinde ortalık kızıştı







Çağlar için Süper Lig devleri devrede!







Bu sezon kendisi adına büyük bir hayal kırıklığı ile geçen Çağlar Söyüncü, bir süredir düzenli olarak forma giydiği Leicester City'de bu sene formasından bir hayli uzak kaldı.Leicester formasıyla bu sezon yalnızca 2 karşılaşmada toplamda 162 dakika forma giyen Çağlar Söyüncü'nün kulübüyle yıldızı bu sezon pek barışmıyor. Ocak ayındaki ara transfer döneminde takımından ayrılabileceği iddia edilen Milli yıldızımız için Süper Lig devleri hemen harekete geçti. İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda sona erecek olan Çağlar Söyüncü için Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un çok ciddi bir yarış içerisinde olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.