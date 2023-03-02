Süper Lig'i sallayan iddia! Trabzonspor'da o isim istifa dilekçesini verdi!







İSTİFASINI İMZALADI!

"HERKESİN ÖNÜ AÇILSIN"







İLK ADAY...

Son sezonda şampiyonluk kupasını kazanarak 38 senelik hasreti sona erdiren Karadeniz takımı Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu krizi yaşanıyor.Fanatiğin yapmış olduğu bir habere göre; Bordo-Mavili ekipte 2018 senesinden bu zamana kadar başkanlık görevini devam ettiren Ahmet Ağaoğlu takımın yönetiminden istifa etti.Ahmet Ağaoğlu'nun yönetimde bulunan bazı kişilerin "Olağanüstü kongreye gidelim" tekliflerinden sonra, 'Gerekli olan 9 imzayı toplayın. Ben ayrılıyorum. Herkesin önü açılsın' dediği söyleniyor.Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın başkanlık için aday olacağına ve bunun için de çalışmalara başladığına dair söylentiler gündemde yer almaktadır.