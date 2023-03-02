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02 Mart 2023 - 23:31

Süper Lig'i sallayan iddia! Trabzonspor'da o isim istifa dilekçesini verdi!

Süper Lig'in son şampiyon takımı Trabzonspor'da büyük bir olay yaşandı. Bordo-Mavili takımda 2018 senesinden bu döneme kadar başkanlık yapan Ahmet Ağaoğlu'nun istifa dilekçesi yazdığı iddia ediliyor. Detaylar haberimizde...

SPOR
02 Mart 2023 - 23:31
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Süper Lig'i sallayan iddia! Trabzonspor'da o isim istifa dilekçesini verdi!


Son sezonda şampiyonluk kupasını kazanarak 38 senelik hasreti sona erdiren Karadeniz takımı Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu krizi yaşanıyor.

İSTİFASINI İMZALADI!

Fanatiğin yapmış olduğu bir habere göre; Bordo-Mavili ekipte 2018 senesinden bu zamana kadar başkanlık görevini devam ettiren Ahmet Ağaoğlu takımın yönetiminden istifa etti.

"HERKESİN ÖNÜ AÇILSIN"



Ahmet Ağaoğlu'nun yönetimde bulunan bazı kişilerin "Olağanüstü kongreye gidelim" tekliflerinden sonra, 'Gerekli olan 9 imzayı toplayın. Ben ayrılıyorum. Herkesin önü açılsın' dediği söyleniyor.

İLK ADAY...

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın başkanlık için aday olacağına ve bunun için de çalışmalara başladığına dair söylentiler gündemde yer almaktadır.

Ahmet Ağaoğlu

EDİTÖR
Ahmetcan Korur
Ahmetcan Korur
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