Süper Lig'i sallayan iddia! Trabzonspor'da o isim istifa dilekçesini verdi!

Son sezonda şampiyonluk kupasını kazanarak 38 senelik hasreti sona erdiren Karadeniz takımı Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu krizi yaşanıyor.
İSTİFASINI İMZALADI!Fanatiğin yapmış olduğu bir habere göre; Bordo-Mavili ekipte 2018 senesinden bu zamana kadar başkanlık görevini devam ettiren Ahmet Ağaoğlu takımın yönetiminden istifa etti.
"HERKESİN ÖNÜ AÇILSIN"
Ahmet Ağaoğlu'nun yönetimde bulunan bazı kişilerin "Olağanüstü kongreye gidelim" tekliflerinden sonra, 'Gerekli olan 9 imzayı toplayın. Ben ayrılıyorum. Herkesin önü açılsın' dediği söyleniyor.