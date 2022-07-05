Spor Toto Süper Lig'inde 2022-2023 sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) dün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği kura çekimleriyle takımların lig fikstürünü belirledi. Kamuoyuna açıklanan takım fikstürlerinde ise takımların sezon sürecinde oynanacağı maçlar belirlenirken derbi maçlarının tarihleri de belirlenmiş oldu. TFF tarafından yapılan açıklamada Süper Lig'in yeni sezonunda takımların hangi takımlarla karşı karşıya gelecekleri liste halinde duyuruldu. İşte, 2022-2023 sezonu lig fikstürü detayları..
SPOR
05 Temmuz 2022 - 23:25
Süper Lig'in 2022-2023 sezonu ilk hafta maçları ve derbi tarihleri
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Süper Lig'in 2022-2023 sezonuna ilişkin fikstür çekimleri tamamlandı. Yapılan kura çekimleri sonrasında ise takımların ilk hafta maçlarıyla derbi maçlarının tarihleri de belirlendi. İşte, Süper Lig’in 2022-2023 sezonu ilk hafta maçları ve derbi tarihleri..
SPOR
05 Temmuz 2022 - 23:25