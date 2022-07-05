SPOR
05 Temmuz 2022 - 23:25

Süper Lig'in 2022-2023 sezonu ilk hafta maçları ve derbi tarihleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Süper Lig'in 2022-2023 sezonuna ilişkin fikstür çekimleri tamamlandı. Yapılan kura çekimleri sonrasında ise takımların ilk hafta maçlarıyla derbi maçlarının tarihleri de belirlendi. İşte, Süper Lig’in 2022-2023 sezonu ilk hafta maçları ve derbi tarihleri..

SPOR
05 Temmuz 2022 - 23:25
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Süper Lig’in 2022-2023 sezonu ilk hafta maçları ve derbi tarihleri


Spor Toto Süper Lig'inde 2022-2023 sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) dün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği kura çekimleriyle takımların lig fikstürünü belirledi. Kamuoyuna açıklanan takım fikstürlerinde ise takımların sezon sürecinde oynanacağı maçlar belirlenirken derbi maçlarının tarihleri de belirlenmiş oldu.

TFF tarafından yapılan açıklamada Süper Lig'in yeni sezonunda takımların hangi takımlarla karşı karşıya gelecekleri liste halinde duyuruldu. İşte, 2022-2023 sezonu lig fikstürü detayları..



Süper Lig’in 2022-2023 sezonu ilk hafta maçları ve derbi tarihleri

Süper Lig’in 2022-2023 sezonu ilk hafta maçları

Antalyaspor – Galatasaray

Fatih Karagümrük – Alanyaspor

Beşiktaş – Kayserispor

Sivasspor – Gaziantep FK

Ankaragücü – Konyaspor

Başakşehir – Kasımpaşa

İstanbulspor – Trabzonspor

Fenerbahçe – Ümraniyespor

Giresunspor – Adana Demirspor

Süper Lig derbi maç tarihleri

* 4. Hafta: Trabzonspor – Galatasaray

* 8. Hafta: Beşiktaş – Fenerbahçe

*️ 10. Hafta: Beşiktaş – Trabzonspor

* 13. Hafta: Galatasaray – Beşiktaş

* 15. Hafta: Trabzonspor – Fenerbahçe

* 18. Hafta: Fenerbahçe – Galatasaray

Süper Lig ve Spor Toto 1. Ligi TFF tarafından yapılan açıklamasına göre 5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan mücadelelerle başlayacak. Yapılan açıklamada ayrıca, Süper Lig maçları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erdirilecek ve Spor Toto 1. Lig’inin normal sezonu da 14 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanacağı bildirildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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