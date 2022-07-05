Süper Lig’in 2022-2023 sezonu ilk hafta maçları ve derbi tarihleri













Süper Lig’in 2022-2023 sezonu ilk hafta maçları

Süper Lig derbi maç tarihleri

Spor Toto Süper Lig'inde 2022-2023 sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) dün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği kura çekimleriyle takımların lig fikstürünü belirledi. Kamuoyuna açıklanan takım fikstürlerinde ise takımların sezon sürecinde oynanacağı maçlar belirlenirken derbi maçlarının tarihleri de belirlenmiş oldu. TFF tarafından yapılan açıklamada Süper Lig'in yeni sezonunda takımların hangi takımlarla karşı karşıya gelecekleri liste halinde duyuruldu. İşte, 2022-2023 sezonu lig fikstürü detayları..Antalyaspor – Galatasaray Fatih Karagümrük – Alanyaspor Beşiktaş – Kayserispor Sivasspor – Gaziantep FK Ankaragücü – Konyaspor Başakşehir – Kasımpaşa İstanbulspor – Trabzonspor Fenerbahçe – Ümraniyespor Giresunspor – Adana Demirspor* 4. Hafta: Trabzonspor – Galatasaray * 8. Hafta: Beşiktaş – Fenerbahçe *️ 10. Hafta: Beşiktaş – Trabzonspor * 13. Hafta: Galatasaray – Beşiktaş * 15. Hafta: Trabzonspor – Fenerbahçe * 18. Hafta: Fenerbahçe – Galatasaray Süper Lig ve Spor Toto 1. Ligi TFF tarafından yapılan açıklamasına göre 5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan mücadelelerle başlayacak. Yapılan açıklamada ayrıca, Süper Lig maçları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erdirilecek ve Spor Toto 1. Lig’inin normal sezonu da 14 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanacağı bildirildi.