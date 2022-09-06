SPOR
06 Eylül 2022 - 11:15

Süper Lig'in 6-14 hafta karşılaşma program saatleri belli oldu

2022-2023 Sezonu Sportoto Süper Lig 6-14. Haftalık program açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada 6. ve 7. haftalardaki karşılaşmaların başlama saatleri 17.00 ve 20.00, ligin 8. haftası itibari ile 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak planlandığı bildirildi.

SPOR
06 Eylül 2022 - 11:15
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Süper Lig'in 6-14 hafta karşılaşma program saatleri belli oldu


2022-2023 Sezonu Sportoto Süper Lig 6-14. Haftalık program açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan yazılı açıklamada yayıncı kuruluş ile Kulüpler Birliği Vakfı'nın ortak değerlendirmeleri sonrasında 6. ve 7. haftalarda oynanacak olan maçların başlama saatlerinin 17.00 ve 20.00, ligin 8. haftası sonrasında ise saatlerin 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak planlandığı duyuruldu.

Süper Lig'in 6-14 hafta karşılaşma program saatleri



Açıklamada Dünya Kupası sonrasındaki 15'inci hafta itibariyle düzenlenen müsabakaların başlama saatlerinin yeniden gözden geçirileceği kaydedildi.

"Program FİFA talimatına göre oluşturuldu"

TFF'nin açıklamasında hazırlanan program, UEFA Kupası'na katılan takımların karşılaşmalarının kanalın yayın ilkeleri ve Ziraat Türkiye Kupası'nın müsabakasının dikkate alınarak oluşturulduğu belirtilirken FIFA'nın talimatlarına göre hazırlanan müsabakalarda mücbir sebeplerle birlikte yayın programında meydana gelebilecek değişiklikler ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak olan eşleşmelere göre değişiklik yapılabileceği ifade edildi.

Süper Lig 6-14 hafta karşılaşma program saatleri

6-14 hafta karşılaşma program saatleri

 

6-14 hafta karşılaşma program saatleri

 

6-14 hafta karşılaşma program saatleri

 

6-14 hafta karşılaşma program saatleri

6-14 hafta karşılaşma program saatleri

6-14 hafta karşılaşma program saatleri

6-14 hafta karşılaşma program saatleri

6-14 hafta karşılaşma program saatleri

6-14 hafta karşılaşma program saatleri

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Bisiklet turnuvasında 2 bin amatör ve profesyonel bisikletçi pedal çevirdi
Bisiklet turnuvasında 2 bin amatör ve profesyonel bisikletçi pedal çevirdi
Sivasspor - Slavia Prag maçını Fran Jovic yönetecek
Sivasspor - Slavia Prag maçını Fran Jovic yönetecek
Almanya'dan Eyüpspor’a transfer oldu
Almanya'dan Eyüpspor’a transfer oldu
Süper Lig’de 9 haftalık program ve derbi tarihleri
Süper Lig’de 9 haftalık program ve derbi tarihleri
Büyük takımlar 5. haftayı kayıpsız geçti
Büyük takımlar 5. haftayı kayıpsız geçti
Kayserispor 20. kez yenildi
Kayserispor 20. kez yenildi
Son Haberler
Bakan Bilgin'den 'EYT'de son durum' açıklaması!
Bakan Bilgin'den 'EYT'de son durum' açıklaması!
Meral Akşener kırmızı çizgisini çizdi: HDP’nin olduğu masada biz olmayız!
Meral Akşener kırmızı çizgisini çizdi: HDP’nin olduğu masada...
WhatsApp'dan iPhone kullanıcılarını kahreden haber: Desteği kesiyor!
WhatsApp'dan iPhone kullanıcılarını kahreden haber: Desteği kesiyor!
Sam Yari Paris’te “Savaşa Hayır” Fotoğraf sergisi düzenleyecek
Sam Yari Paris’te “Savaşa Hayır” Fotoğraf sergisi düzenleyecek
İnternet kullanım süreleri artıyor
İnternet kullanım süreleri artıyor
Bisiklet turnuvasında 2 bin amatör ve profesyonel bisikletçi pedal çevirdi
Bisiklet turnuvasında 2 bin amatör ve profesyonel bisikletçi pedal...
Vodafone’dan yeni seyahat platformu
Vodafone’dan yeni seyahat platformu
2022 YDS/2 başvuruları alınmaya başlandı: Son başvuru 15 Eylül 2022!
2022 YDS/2 başvuruları alınmaya başlandı: Son başvuru 15 Eylül...
Marmaris’te 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marmaris’te 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bakan Koca'dan 85 bin personel alımına ilişkin açıklaması
Bakan Koca'dan 85 bin personel alımına ilişkin açıklaması
Adnan Oktar davası yeniden görülüyor
Adnan Oktar davası yeniden görülüyor
Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanıyor!
Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanıyor!
Yağış kazayı beraberinde getirdi, TEM’de tır ağaçlık alana girdi: 1 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi, TEM’de tır ağaçlık alana girdi:...
Konya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Masterchef 5 Eylül 2022 mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlığı kim kazandı?
Masterchef 5 Eylül 2022 mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlığı...