Süper Lig'in 6-14 hafta karşılaşma program saatleri belli oldu













"Program FİFA talimatına göre oluşturuldu"

Süper Lig 6-14 hafta karşılaşma program saatleri





2022-2023 Sezonu Sportoto Süper Lig 6-14. Haftalık program açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan yazılı açıklamada yayıncı kuruluş ile Kulüpler Birliği Vakfı'nın ortak değerlendirmeleri sonrasında 6. ve 7. haftalarda oynanacak olan maçların başlama saatlerinin 17.00 ve 20.00, ligin 8. haftası sonrasında ise saatlerin 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak planlandığı duyuruldu.Açıklamada Dünya Kupası sonrasındaki 15'inci hafta itibariyle düzenlenen müsabakaların başlama saatlerinin yeniden gözden geçirileceği kaydedildi.TFF'nin açıklamasında hazırlanan program, UEFA Kupası'na katılan takımların karşılaşmalarının kanalın yayın ilkeleri ve Ziraat Türkiye Kupası'nın müsabakasının dikkate alınarak oluşturulduğu belirtilirken FIFA'nın talimatlarına göre hazırlanan müsabakalarda mücbir sebeplerle birlikte yayın programında meydana gelebilecek değişiklikler ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak olan eşleşmelere göre değişiklik yapılabileceği ifade edildi.