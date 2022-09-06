Süper Lig'in 6-14 hafta karşılaşma program saatleri belli oldu

2022-2023 Sezonu Sportoto Süper Lig 6-14. Haftalık program açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan yazılı açıklamada yayıncı kuruluş ile Kulüpler Birliği Vakfı'nın ortak değerlendirmeleri sonrasında 6. ve 7. haftalarda oynanacak olan maçların başlama saatlerinin 17.00 ve 20.00, ligin 8. haftası sonrasında ise saatlerin 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak planlandığı duyuruldu.
Açıklamada Dünya Kupası sonrasındaki 15'inci hafta itibariyle düzenlenen müsabakaların başlama saatlerinin yeniden gözden geçirileceği kaydedildi.