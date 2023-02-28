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28 Şubat 2023 - 23:33

Süper Lig'in 7 takımı PFDK'ya sevk edildi!

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de 7 takımın 23. hafta ve Sportoto Süper Lig maçlarının ertelenmesinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Komisyonu'na sevk edildiğini açıkladı.

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28 Şubat 2023 - 23:33
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Süper Lig'in 7 takımı PFDK’ya sevk edildi!
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Türkiye Futbol Federasyonu, 7 takımın Profesyonel Futbol Disiplin Komisyonu'na sevk edildiğini açıkladı. Sonuç olarak; Futbol Disiplin Kanunu'nun 53. maddesi uyarınca Galatasaray ve Beşiktaş'a "çirkin ve kötü tezahürat" suçundan sevkleri sağlanırken, Galatasaray, Trabzonspor ve Ankaragücü saha kategorisinde 52. maddeden sevk edilmesine karar verildi.

Süper Lig'in 7 takımı PFDK’ya sevk edildi!

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Giresunspor, Kayserispor ve Konyaspor, Futbol Disiplin Kuralları'nın 40/A maddesi uyarınca "hakem ve maça karışan diğer kişilere toplu müdahale" suçundan PFDK'ya sevk edildi. Öte yandan Kayserispor, "7 oyuncusunun sarı kart görmesi nedeniyle takımın sportmenlik dışı davranışta bulunduğu" gerekçesiyle Futbol Disiplin Yönetmeliği'nin 40. maddesine dayanarak PFDK'ya sevki kararı alındı.

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