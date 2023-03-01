SPOR
01 Mart 2023 - 22:56

Süper Lig maçlarında şifresiz yayın müjdesi: 2 hafta sürecek!

Süper Lig maçlarının önümüzdeki 2 hafta boyunca şifresiz olarak yayınlanacağı öğrenildi. Haberi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu.

SPOR
01 Mart 2023 - 22:56
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Süper Lig maçlarında şifresiz yayın müjdesi: 2 hafta sürecek!
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Türkiye Futbol Federasyonu, 'omuz omuza' kampanyası kapsamında spor camiasındaki önemli isimleri depremzedeler için bir araya topladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, canlı yayında yaptığı açıklamada, lig yayıncısı BeIN Sports ile bir anlaşma yaptıklarını ve yapılan görüşmede ise önümüzdeki iki hafta boyunca ligin tüm maçlarının şifresiz olarak yayınlanmasına karar verdiklerini söyledi.

Süper Lig maçlarında şifresiz yayın müjdesi, 2 hafta sürecek

"SPOR ZOR ZAMANLARIN MORALİNİ YÜKSELTEN BİR GÜÇTÜR"



Bakan Kasapoğlu, konuşmasının devamında ayrıca “Zor günlerden geçiyoruz. Bu günlerde acılarımızı dindirmenin tek yolu dayanışmadır ve dayanışma ortak duygularımızı birbirine bağlayacaktır. Aziz ülkemizin bu dayanışmayı gösterdiğini ilk günden itibaren gördük. Üst üste yaşanan depremlerin ardından kulüplerin birlikte iyileşmesi sevindirici. Umarım bu gece birlik ve beraberliğin kutlandığı bir akşam olur. Spor, zor zamanlarda insanların moralini yükselten bir güçtür. Şu anda buna şahit oluyoruz. Armaları ve renkleri farklı olsa bile kulüplerin tarihte kalan bir birlik örneği olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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