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25 Temmuz 2022 - 12:21

Süper Lig ne zaman başlıyor? 2022-2023 Süper Lig ilk hafta hangi maçlar olacak? 2022-2023 sezonu Süper Lig fikstürleri

İnternet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de Süper Lig ile ilgili. Peki Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig ilk hafta hangi maçlar olacak? Tüm detaylar haberimizde.

SPOR
25 Temmuz 2022 - 12:21
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Süper Lig ne zaman başlıyor? 2022-2023 Süper Lig ilk hafta hangi maçlar olacak? 2022-2023 sezonu Süper Lig fikstürleri


Futbol severler heyecanla Süper Lig'in başlamasını bekliyor. İnternet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de Süper Lig'in ne zaman başlayacağı ile ilgili oldu. Peki 2022-2023 Süper Lig sezonu ne zaman başlıyor? Süper Lig maçları ne zaman olacak? Süper Lig yeni sezon ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig ne zaman başlıyor

Süper Lig yeni sezonu 5 Ağustos günü başlıyor. 5 Ağustos günü ilk maç ise İstanbulspor- Trabzonspor karşılaşması olacak ve yeni sezonun heyecanlı karşılaşması 19.15'te başlayacak.



Süper Lig Ne Zaman Başlıyor

Süper Lig yeni sezon fikstür

Süper Lig'in yeni sezondaki karşılaşmaları şu şekilde belirlendi;

-5 Ağustos 19.15 İstanbulspor-Trabzonspor

-5 Ağustos 21.45 Fenerbahçe- Ümraniyespor

-6 Ağustos 19.15 Sivasspor- Gaziantep

-6 Ağustos 21.45 Beşiktaş- Kayserispor

-7 Ağustos 19.15 Fatih Karagümrük- Alanyaspor

-7 ağustos 19.15 Giresunspor- Adana Demirspor

-7 Ağustos 21.45 Antalyaspor- Galatasaray

-8 Ağustos 19.15 Başakşehir- Kasımpaşa

-8 Ağustos 21.45 Ankaragücü- Konyaspor

-12 Ağustos 21.00 Trabzonspor- Hatayspor

-13 Ağustos 19.15 Kayserispor- İstanbulspor

-13 Ağustos 21.45 Adana Demirspor- Sivasspor

-13 Ağustos 21.45 Kasımpaşa- Fenerbahçe

-14 Ağustos 19.15 Ümraniyespor- Antalyaspor

-14 Ağustos 19.15 Gaziantep- Ankaragücü

-14 Ağustos 21.45 Alanyaspor- Beşiktaş

-15 Ağustos 19.15 Konyaspor- Başakşehir

-15 Ağustos 21.45 Galatasaray- Giresunspor

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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