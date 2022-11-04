GÜNDEM
04 Kasım 2022 - 00:52

Süper Loto çekilişi açıklandı! Süper Loto nasıl oynanır? Süper Loto sonuçları ve oynamanın kuralları

Süper Loto tutkunlarını yakından ilgilendiren süper loto sonuçlarını haberimizde derledik. Süper loto oynamak isteyenler için ise Süper Loto kurallarını haberimizde anlattık. İşte detaylar...

GÜNDEM
04 Kasım 2022 - 00:52
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Süper Loto çekilişi açıklandı! Süper Loto nasıl oynanır? Süper Loto sonuçları ve oynamanın kuralları


Süper Loto oynayan vatandaşlarımız çekiliş sonuçlarını oldukça merak ediyor. Haftada 3 kere çekiliş yapılan Süper Loto'da bu hafta hangi toplar çekildi? Sonuçlar millipiyangoonline.com'da!

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Süper Loto oynamak çok kolay! 18 yaşına gelmiş herkes Süper Loto oynayabilir. Süper Loto 1 ile 60 arasında olan sayılardan en az 6 tanesini doğru tahmin etmek gerekiyor. Tahmin edilen sayılara göre ise ikramiye artıyor. Kolan fiyatı 3 TL. Ayrıca kendiniz tahminde bulunmak istemezseniz bayilerde bulunan Sen Seç ile rastgele sayılarla da oynayabilirsiniz. Sonuçlar ve ayrıntılı bilgi için https://www.millipiyangoonline.com/super-loto web adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!



Şişal Şans'ın kullanmış olduğu teknoloji harikası alt yapı ile noter huzurunda çekilişler yapılıyor. Yapılan çekilişler ise canlı olarak izlenebiliyor. Dünya Piyango Birliği kurallarına uygun bir şekilde yapılmaktadır. Güvenirlik ve titizlik ön planda tutulmuştur. Şans Merkezi adı verilen bir stüdyoda çekilişler yapılıyor. Çekilişleri canlı izlemek isterseniz www.millipiyangoonline.com'dan izleyebilirsiniz.

EDİTÖR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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