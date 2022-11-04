76 yaşındaki Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde evinde yataktan kalkarken yere düşmesi üzerine kalça kemiğini çatlatmıştı. Anında hastaneye götürülen Pekkan, acilen ameliyata alınırken sonucun başarılı olduğu doktorlar tarafından bildirildi. Kemiğin kırılmamasından ötürü kalıcı bir şey olmadığı belirtilirken 45 gün boyunca evinde dinlenmesi gerektiğinin altı çizildi. Sevenlerini üzen Ajda Pekkan ise konu hakkında açıklamalarda bulundu
MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 11:28
Süperstar Ajda Pekkan evde geçirdiği kaza sonucu ilk kez konuştu! Ajda Pekkan'dan iyi haber geldi
Geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kaza sonucu kalça kemiği çatlayan Süperstar Ajda Pekkan'dan haber geldi. Sevenlerinin merak ettiği Pekkan'ın sağlık durumu hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır
MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 11:28
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