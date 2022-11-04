Süperstar Ajda Pekkan evde geçirdiği kaza sonucu ilk kez konuştu! Ajda Pekkan'dan iyi haber geldi







AJDA PEKKAN'DAN İYİ haber GELDİ







76 yaşındaki Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde evinde yataktan kalkarken yere düşmesi üzerine kalça kemiğini çatlatmıştı. Anında hastaneye götürülen Pekkan, acilen ameliyata alınırken sonucun başarılı olduğu doktorlar tarafından bildirildi. Kemiğin kırılmamasından ötürü kalıcı bir şey olmadığı belirtilirken 45 gün boyunca evinde dinlenmesi gerektiğinin altı çizildi. Sevenlerini üzen Ajda Pekkan ise konu hakkında açıklamalarda bulunduAmeliyat geçiren Ajda Pekkan, kendini çok iyi hissettiğini belirtirken menajeri Oğuz Arınmış ise konu hakkında açıklamalarda bulundu. Ajda'nin geçirdiği ameliyatının büyük bir operasyon olmadığını başarılı sonuç sonrası fizik tedavinin şart olduğunu sevenleriyle paylaşırken 45 gün sahnelerden uzak kalacağından bu süreçteki konserlerinde iptal edildiğinin duyurusu yapıldı.