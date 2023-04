Sürekli artan et fiyatları Rekabet Kurumu'nu harekete geçirdi: Cironun yüzde 10'u kadar ceza kesilecek!

PARA CEZASI UYARISI







Son dönemde fiyatları yükselen ürünlerden birisi olan kırmızı etin yükselişi rekabet otoritelerini rahatsız etti. Rekabet Komisyonu Başkanlık görevini yürüten Birol Küle, yaptığı açıklamada, son dönemlerde kırmızı et fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çekti ve gerekli araştırmaların yapıldığını söyledi. Birol Küle kırmızı et fiyatlarına yapılan zamlar hakkında yazılı bir açıklama yayınladı. Küle, son dönemde kamuoyunun gündemindeki en önemli konulardan birisinin kırmızı et fiyatları olduğunu anlattı. Birol Küle açıklamasında; "Özellikle son aylarda kırmızı et fiyatı art arda gelen büyük vergi artışlarıyla birlikte hızla yükseldi. En temel gıdalardan biri olan kırmızı et fiyatlarındaki artışı kesinlikle Rekabet Kurumu'nun yakın takibindedir. Nitekim kuruluşumuz, 2022 yılından bu yana kırmızı et sektörü ile ilgili araştırmalar yapmakta ve bu alanda faaliyet gösteren şirket ve iş birlikleri ile bu alanda faaliyet gösteren şirket ve iş birliklerinin piyasa davranışlarını derinlemesine incelemektedir.İşadamları ve iş birliklerinin davranışlarına yönelik soruşturmaların piyasada rekabet kurallarını ihlal edip etmediğine odaklandığını söyleyen Küle, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Bu kapsamda esas olarak rakip firmaların rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalarının olup olmadığı, iş birliklerinin sektörde rekabeti engelleyici kararlar veya eylemlerde bulunup bulunmadığı ve rekabeti bozucu davranışların dikkate alınıp alınmadığı değerlendirilmektedir. Çünkü rekabet kurallarına aykırı olan bu davranışlar, doğrudan veya dolaylı bir şekilde Kırmızı Et fiyatının artmasına neden olabilmektedir. Bu fiillerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Kanunu'na aykırı olduğu tespit edilirse, ilgili şirketlere şirket cirosunun yüzde 10'una kadar idari para cezası verilebilir. Kuruluşumuz, tüketicilerin beslenme ve bütçelerinde önemli rol oynayan kırmızı et fiyat artışlarına karşı son derece duyarlı olmakla birlikte bu alandaki rekabete aykırı davranışlar tespit edilmesi ve bu tür davranışların ciddi şekilde yaptırıma tabi tutulması için çalışmalarını sürdürmektedir."