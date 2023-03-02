Sürekli gözü avizede olanlar dikkat! Deprem korkusu bu hastalığa yol açmış olabilir













DEPREM FOBİNİZ OLABİLİR

DEPREM FOBİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Devamlı deprem korkusu yaşayanlar için uyarı: Seismophobia belirtileri ile karşı karşıya olabilirsiniz! Ülkemizde son zamanlarda yaşanan depremler, insanların korku ve endişe seviyelerini arttırdı. Bu durum, insanların her an deprem olacakmış gibi bir endişe içinde olmasına neden oldu. Konunun uzmanları, deprem fobisiyle ilgili bilgilendirmeler yaparak, bu korkunun üstesinden gelmenin yollarını gösteriyorlar. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler, sadece doğrudan etkilenenleri değil tüm ülkedeki vatandaşları derinden etkiledi. İki büyük depremin ardından devam eden sarsıntılar, herkesin deprem korkusunu artırdı. Uzmanlar, sürekli olarak depremlere dair uyarılar ve alınması gereken önlemler hakkında açıklamalar yaparak, insanların evlerinde depremi endişeyle beklemesine neden oldu. Kahramanmaraş depreminin ardından İstanbul'da beklenen büyük depremin tekrar gündeme gelmesi ve şubat ayı boyunca birçok depremin yaşanması, insanlarda deprem fobisi oluşmasına neden oldu.Seismophobia, deprem anlamına gelen "seismo" ve fobi anlamına gelen "phobia" kelimelerinin birleşimi ile oluşan bir fobidir. Bu fobi, kişilerin deprem senaryolarını düşünerek büyük bir stres ve kaygı yaşamasına neden olabilir. Son yıllarda meydana gelen depremlerle birlikte seismophobia'nın arttığı gözlemlenmektedir. Deprem fobisine sahip olan kişiler, bir psikologdan yardım alarak bu durumla baş etmeye çalışmalıdır. Ayrıca, depreme dair önlemler almak da korkunun azaltılmasına yardımcı olabilir. Seismophobia, depremlerden korkma ve endişe duyma hali olarak tanımlanabilir. Bu korku, depremlerin meydana gelmesi veya yaşanabilecek sonuçları ile ilgili düşüncelerin yoğunluğu nedeniyle günlük hayatı etkileyebilir ve hatta bazı durumlarda kişinin yaşam kalitesini düşürebilir. Ancak bu durumdan korkmanıza gerek yok, çeşitli terapilerle kesin tedavi sağlanabilir.Deprem fobisi veya seismophobia belirtileri, deprem beklentisi, sarsıntı veya yer hareketi hissi yaşama korkusu, depremle ilgili endişe veya kaygı düşünceleri, uyku bozuklukları, kalp çarpıntısı, terleme, titreme, nefes almada zorlanma, panik ataklar, yüksek stres ve anksiyete düzeyleri gibi semptomları içerir.