Devamlı deprem korkusu yaşayanlar için uyarı: Seismophobia belirtileri ile karşı karşıya olabilirsiniz! Ülkemizde son zamanlarda yaşanan depremler, insanların korku ve endişe seviyelerini arttırdı. Bu durum, insanların her an deprem olacakmış gibi bir endişe içinde olmasına neden oldu. Konunun uzmanları, deprem fobisiyle ilgili bilgilendirmeler yaparak, bu korkunun üstesinden gelmenin yollarını gösteriyorlar. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler, sadece doğrudan etkilenenleri değil tüm ülkedeki vatandaşları derinden etkiledi. İki büyük depremin ardından devam eden sarsıntılar, herkesin deprem korkusunu artırdı. Uzmanlar, sürekli olarak depremlere dair uyarılar ve alınması gereken önlemler hakkında açıklamalar yaparak, insanların evlerinde depremi endişeyle beklemesine neden oldu. Kahramanmaraş depreminin ardından İstanbul'da beklenen büyük depremin tekrar gündeme gelmesi ve şubat ayı boyunca birçok depremin yaşanması, insanlarda deprem fobisi oluşmasına neden oldu.
SAĞLIK
02 Mart 2023 - 22:16
Sürekli gözü avizede olanlar dikkat! Deprem korkusu bu hastalığa yol açmış olabilir
Deprem konuşulan ortamlardan daima kaçmak, deprem haberlerini gördüğünüzde kaçarcasına kanalı değiştirmeye mi çalışıyorsunuz? Her an deprem oluyor sanıp avizelerden gözünüzü indiremiyor musunuz? Yalnız değilsiniz. İşte deprem fobisi seismophobia ile ilgili detaylar...
SAĞLIK
02 Mart 2023 - 22:16