Sürekli rapor alan çalışanlara kötü haber: Kovulmanız an meselesi!







YIL İÇİNDE TAM 69 GÜN RAPOR







KARAR İSTİNAFA GİTTİ

Geçen yıl otomotiv sektöründe yer alan fabrikalarda boyahane çalışanları 12 kez (69 gün) rapor almasından sonra olanlar oldu. İşverenler, yılda 69 gün izin bildiren işçileri, işlerinin kesintiye uğradığına inanarak ve çeşitli şikayetleri öne sürerek işten çıkardı. İşinden olan işçi iş mahkemesine gitti ve, "işçinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre ehliyetsizliği nedeniyle" işten çıkarıldığını, bunun böyle olmadığını söyledi. Çalıştığı işyerinden yazdığı işten çıkarma yazısında, geçen yıl 12 kez toplam 69 günlük iş göremezlik ihbarnamesinin işten çıkarılma nedeni olarak çalışamayacak durumda olduğunu ileri sürerek işten çıkarılma nedeni olduğunu açıklamıştır. Davalının işvereninin yaptığı işten çıkarma geçersizdir ve eski işine dönüş takebi sunuldu. Ayrıca; raporların farklı kliniklerden geldiği, davalının patronuna sık sık ihbar edildiği ve bunun işyerini olumsuz etkileyerek İş Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca "işçinin ehliyetsizliği" sonucunu doğurduğuna dikkat çekilerek, davacının iş sözleşmesinin sonlandırıldığı belirtildi.İş sözleşmesinin feshedildiği Temmuz 2018 tarihinden 24 Temmuz 2019 tarihine kadar geçen sürede 12 defa toplam 69 gün devamsızlık bildiren davacı, sık sık sağlık sorunları yaşamaya başlamıştır. Ocak 2019'da sanığın bu sağlık sorunlarıyla ilgili bildirimde bulunmamasının yaklaşık bir yıllık bir süre içinde toplam 69 gün sürdüğü tespit edildi. Davacının bilirkişi raporu almasına neden olarak sık hastalanmasının kendisini iş göremez hale getirmediğini ancak görevlerini gereği gibi yerine getirmesine her zaman engel olduğunu belirterek, bu konunun endişe kaynağı olduğunu iddia etti. Bu kapsamda yetersizlik nedeniyle bir çalışanı işten çıkarma hakkı olduğunu öne sürüldü. Davacı tarafın her zaman aynı hastalıktan rapor almadıklarını, genellikle farklı branşlara bakan bölğmlerden bulaşıcı bir hastalıktan kaynaklanan hastalık raporları aldıklarını ileri sürmüştür. Davacının yokluğundan dolayı işyerinde herhangi bir üretim kaybı veya üretimin durmasının söz konusu olmadığına dikkat çeken mahkeme, davanın kabulüne ve işçinin işine geri dönmesine karar verdi.Bölge Mahkemesi'ne bağlı 10. Hukuk Dairesi emsal kararı imzaladı. Kararda; ara sıra da olsa raporlamanın sık yapılması durumunda işverenin çalışanının performansından kazanç sağlayamayacağı hatırlatıldı. Sık sık hasta olduğu bildirilen çalışanların devamsızlığının işyerinde kaçınılmaz olarak olumsuz etkenlere yol açacağı vurgulanmıştır. İş Kanunu Açıklayıcı Zaptı'nda, sık sık hastalık izninin örnek bir ehliyet nedeni olarak kullanılmasının, işyerini olumsuz etkilediği varsayımından kaynaklandığı belirtilmektedir. Karar şuydu: "Dosyada belirtildiği üzere davalıya işyerindeki iş düzenini bozacak nitelikte kısa süreli ve sık ihbarlar alınmış, sık ihbarlar alınması sonucunda işveren işçinin performansından yararlanamamıştır. Çalışanın işine son vermiş olması ve davacının istihdam yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi halinde, davacının bu davranışından kaynaklanan nedenle iş akdini feshettiği anlaşılmaktadır. Düzenli rapor alma ilgili yasal dayanakta fesih nedeni olarak açıkça tanımlanmış olup, bölümümüzün uygulaması bunu desteklemektedir. Açıklanan nedenlerle davacının düzenli olarak rapor alması işyerindeki iş düzenini olumsuz etkilemekte ve davalı işverenin başvurucu ile iş ilişkisini devam ettirmeyi bekleyemeyeceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, temyiz ve kamu düzeni kapsamında sınırlı bir inceleme ve değerlendirme sonucunda yerel mahkemenin kararı, sanığın belirtilen gerekçelerle temyiz talebinin kabulü ile bozulması gerekmiştir. Davalının temyiz talebini kabul etme ve İş Mahkemesi'nin kararını iptal etme kararı üzerinde anlaşılmıştır"