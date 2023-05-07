Suriye, 22 üyeli Arap Birliği’ne 12 yıl sonra geri kabul edildi!







SURİYE KRİZİNE "İLERİCİ" ÇÖZÜM











Suriye, 12 yıl önce iç savaşa yol açan bir süreçte İngiliz Milletler Topluluğu'ndan ihraç edildi. Karar, Suriye heyetinin dayanışma mitinglerine katılmasına izin verecek. Arap ülkeleri, Suriye'nin koalisyona katılımı konusunda farklı görüşlere sahipti. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri, normalleşme durumunu avunurken, Katar tam normalleşmeden önce Suriye sorununa bir çözüm bulunması gerektiğinde ısrar etti. Karardan önce geçen hafta yaptığı açıklamada, Ürdün dışişleri bakanı yeniden girişin "uzun ve zorlu bir sürecin başlangıcı" olduğunu söyledi.Pazar günü dünya kamuoyuna duyurulan kararın Ürdün, Suudi Arabistan ve Irak'ın dışında, Lübnan, Mısır ve Arap Birliği'nin genel sekreterinin Suriye hükümetiyle iletişim kanalları kurmasını içeriyor. Böylece Suriye krizine "ilerici" bir çözüm bulunmuş olur. Reuters'in erişebileceği karar belgesi, diğer konuların yanı sıra Suriye'ye insani yardımın sürdürülmesine de değinecek. Arap Birliği üye ülkeleri, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı 19 Mayıs'ta Riyad'da yapılması planlanan zirveye davet ederek anlaşmaya varmaya çalıştı.