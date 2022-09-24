DÜNYA
24 Eylül 2022 - 22:58

Suriye açıklarında batan göçmen teknesinde can kaybı 94'e yükseldi

Lübnan'dan yola çıktıktan sonra Suriye kıyılarında batan göçmen teknesinde ölenlerin sayısı 94'e yükseldi.

DÜNYA
24 Eylül 2022 - 22:58
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Suriye açıklarında batan göçmen teknesinde can kaybı 94'e yükseldi


Akdeniz'deki göçmen faciasının bilançosu artıyor. Suriye devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, Suriye açıklarında batan teknede ölenlerin sayısının 94'e yükseldiği aktarıldı. Suriye Ulaştırma Bakanlığı, hayatta kalanların teknenin salı günü Lübnan'ın Minyeh bölgesinden 120 ila 150 kişiyle Avrupa'ya gitmek üzere ayrıldığını söylediğini bildirdi.

Suriye Limanlar Genel Müdürü Samer Qubrusli yaptığı açıklamada, Suriye'nin liman kenti Tartus'un kıyılarında yer alan göçmen botunda 34 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurmuştu. Qubrusli, bottaki 14 kişinin kurtarıldığını belirtmişti.



Muhammed Rabah

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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