Suriye'de Esad rejimine ait helikopter düştü: 3 pilot öldü













Suriye'nin Hama kentinde Esad rejimine ait bir helikopter düştü. Teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtilen helikopterin içerisinde bulunan 3 pilot hayata gözlerini yumdu. Yetkililer, helikopterin bir evin üzerine düştüğünü ve maddi hasara yol açtığını belirtti.Düşen helikopterin, Esad rejimine ait 48 içerisinde düşen 2'nci helikopter olması dikkat çekti. Geçtiğimiz Cuma günü Suriye'de eğitim sırasında bir helikopter düşmüştü.