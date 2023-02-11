GÜNDEM
11 Şubat 2023 - 12:45

Suriye'de Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 553'e çıktı!

Suriye'de "yüzyılın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş depreminde ölenlerin sayısı 3 bin 553'e yükseldi.

GÜNDEM
11 Şubat 2023 - 12:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Suriye'de Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 553'e çıktı!
TAKİP ETTAKİP ET


Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkili olduğu Suriye'de büyük yıkım yaşandığı bildirilid. Depremin en çok İdlib, Halep, Hama'yı etkilediği öğreilirken Lazkiye ve Tartus illerinde e yıkımların olduğu ve bmlgelerde 6 Şubat gününden bu güne kadar arama kurtarma çalışmalarını sürdüğü belirtildi.

Suriye'de Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 553'e çıktı



Bölgede Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) ile birlikte hareket eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel makamlar, sağlık kuruluşları deprem enkaz kaldırma çalışmalarına tüm hızyla devam ediyor. Suriye'nin İdlib ve Fırat kalkanlarında en az 2 bin 166 kişi hayatını kaybettiği bildirilirken 2 bin 950'den fazla kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Esad rejiminin SANA haber ajansına göre Halep ve Lazkiye'nin yanı sıra Hama ve Tartus vilayetlerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 1.387 kişi öldü, 2.326 kişi de depremden yaralandı. Suriye'nin kuzey bölgesinde bulunan muhalif kesimin kontrolünde olan bölgelerde çok sayıda binanın yıkıldığı ve yine çok sayıda binanın da hasar gördüğü aktarıldı.

Suriye'de Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 553'e çıktı

SURİYE'DEN "ACİL YARDIM" ÇAĞRISI

Suriye Ulusal Ordusu (SMO) mensupları da muhalefetin kontrolündeki bölgelerde kurtarma çalışmalarına katılıyor. Yaralılar sağlık merkezlerinde tedavi ediliyor.

Evleri yerle bir olan ve ağır hasarlar alan binlerce depremzedenin geceyi sokaklarda ve çadırlarda geçirdiği bildirilirken Suriye'nin kuzey bölgelerindeki yerel beyaz kasklar ve STK'lar "acil yardım" çağrıları yapıyor.

Suriye'de Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 553'e çıktı

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ