Suriye'de Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 553'e çıktı!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkili olduğu Suriye'de büyük yıkım yaşandığı bildirilid. Depremin en çok İdlib, Halep, Hama'yı etkilediği öğreilirken Lazkiye ve Tartus illerinde e yıkımların olduğu ve bmlgelerde 6 Şubat gününden bu güne kadar arama kurtarma çalışmalarını sürdüğü belirtildi.
Bölgede Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) ile birlikte hareket eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel makamlar, sağlık kuruluşları deprem enkaz kaldırma çalışmalarına tüm hızyla devam ediyor. Suriye'nin İdlib ve Fırat kalkanlarında en az 2 bin 166 kişi hayatını kaybettiği bildirilirken 2 bin 950'den fazla kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Esad rejiminin SANA haber ajansına göre Halep ve Lazkiye'nin yanı sıra Hama ve Tartus vilayetlerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 1.387 kişi öldü, 2.326 kişi de depremden yaralandı. Suriye'nin kuzey bölgesinde bulunan muhalif kesimin kontrolünde olan bölgelerde çok sayıda binanın yıkıldığı ve yine çok sayıda binanın da hasar gördüğü aktarıldı.