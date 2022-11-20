Suriye ve Irak'ın kuzeyine TSK'dan gece yarısı harekatı! MSB, 'Hesap zamanı' diyerek duyurdu!







TERÖR YUVALARI İMHA EDİLİYOR!







Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter hesabı üzerinden pazar sabahı erken saatlerde başlatılan hava saldırılarına ilişkin bir açıklama yaptı. MSB'nin resmi Twitter hesabndan yapılan açıklamada "Hesap zamanı. Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadeleri kullanıldı. Paylaşılan gönderide havalanan bir F-16 savaş uçağının fotoğrafı yayımlandı.MSB'nin bir süre sonra yayımladığı paylaşımında ise "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor" ifadelerine yer verilirken, paylaşıma saldırı anını gösteren bir video da eklendi.Pençe Kılıç harekatı adı verilen operasyonun Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan "meşru müdafaa hakkı"na uygun olarak gerçekleştirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe Kılıç operasyonunun terörün kökünü kazımak amacıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.