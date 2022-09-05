Suriye'ye örgüt mensubu aktaran şahıslar yakalandı













Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Mardin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince son bir hafta içerisinde Kızıltepe ilçesi sınır hattı üzerinden Suriye'ye yeni örgüt mensubu aktarımı yaptığı tespit eden yabancı uyruklu 2 şahıs yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı” denildi."Şahısların yapılan sorgularında farklı illerden Mardin Kızıltepe ilçesine gelen yeni katılımların sınır hattından Suriye'ye illegal yollardan geçmelerine yardım ettiklerini itiraf ettikleri öğrenildi. Şahıslar hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ile insan kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma yürütülecek. Şahısların sorgu işlemleri Mardin TEM Şube Müdürlüğü'nde devam etmekte. "