GÜNDEM
27 Ocak 2022 - 22:10

Sürpriz istifa! THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı görevinden ayrıldı

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı görevinden istifa ederken göreve gelen isim Ahmet Bolat oldu.

GÜNDEM
27 Ocak 2022 - 22:10
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Sürpriz istifa! THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı görevinden ayrıldı
TÜRK Hava Yolları'nda (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı görevinden istifa ederken yerine şirkette Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Prof. Dr. Ahmet Bolat geldi.




Gerçekleşen bu istifa kararı ile thy tarafından KAP’a yapılan özel durum açıklamasında, “Ortaklığımız Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Sayın Mehmet İlker Aycı, Ortaklığımız İcra Komitesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Muzaffer Akpınar ve Ortaklığımız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mithat Görkem Aksoy görevlerinden istifa etmişlerdir. Sayın Mehmet İlker Aycı, Sayın Mehmet Muzaffer Akpınar ve Sayın Mithat Görkem Aksoy'un istifaları nedeniyle münhal bulunan komite üyeliklerine, Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın İcra Komitesi Başkanı; Sayın Şekib Avdagiç'in İcra Komitesi üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komite üyesi; Sayın Mehmet Kadaifçiler'in İcra Komitesi üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmalarına karar verilmiştir. Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, istifa suretiyle boşalan Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın; istifa suretiyle boşalan bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu görüşü alınarak, Sayın Şekib Avdagiç'in; istifa suretiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın Mehmet Kadaifçiler'in, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere atanmalarına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz” denildi.






 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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