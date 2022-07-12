GÜNDEM
12 Temmuz 2022 - 13:28

Suruç'ta babası'Ya öl ya da öldür' dedi, Fatma Yiğit namusu için öldürmeyi seçti!

Şanlıurfa Suruç'ta yasak aşk yaşadığı ortaya çıkan Fatma Yiğit, babasının 'Ya öl, ya da öldür!' demesi üzerine yasak aşkı Ferhat Demir'i sokak ortasında öldürdü. Duyanları şaşkına çeviren cinayetin ardından tutuklanan Fatma Yiğit, savcıya verdiği ifadesinde 'namusumu temizledim' dedi.

GÜNDEM
12 Temmuz 2022 - 13:28
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Suruç'ta babası'Ya öl ya da öldür' dedi, Fatma Yiğit namusu için öldürmeyi seçti!


Şanlıurfa'nım Suruç ilçesine bağlı Mizaryolu Mahallesi'nde korkunç bir cinayet işlendi. Fatma Yiğit isimli bir kadın yasak aşk yaşadığı Ferhat Demir'i sokak ortasında öldürdü. Cinayetin hemen ardından tutuklanan Fatma Yiğit, savcılığa verdiği ifadesinde "Babam 'ya kendini ya o adamı öldür namusunu temizle' dedi. Ben de namusumu temizledim" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Tüyler ürperten olay dün akşam saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Mizaryolu Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuğu olan Fatma Yiğit, Ferhat Demir ile yasak aşk yaşamaya başladı.



Suruç Fatma Yiğit

İddialara göre, geçtiğimiz hafta evden ayrılan ve yasak aşk yaşadığı öne sürülen Ferhat Demir ile Şanlıurfa merkezde buluşan Fatma Yiğit, sevgilisiyle birlikte yaşamaya başladı. Çiftin arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı ve Fatma Yiğit'in Suruç ilçesinde ikamet eden babasının evine sığındığı söylendi. Bir süre sonra Fatma Yiğit, Ferhat Demir'i telefonla arayarak konuşmak istediğini söylediği öğrenilirken ilçe merkezinde bir araya gelen Demir ile Yiğit arasında tekrar bir kavga başladı. Kavganın büyümesi üzerine Fatma Yiğit, yanında getirdiği silahla Ferhat Demir'e ateş açtı.

Suruç Fatma Yiğit

"Ya öl ya da öldür, namusunu temizle"

Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği Ferhat Demir, kanlar içinde yere yığılırken, vurulma anında hayatını kaybederken, Fatma Yiğit ise Yiğit'in cansız bedeninin başında polis ekiplerinin gelmesini bekledi.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri Fatma Yiğit'i gözaltına aldılar. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve daha sonra adliyeye sevk edilen Fatma Yiğit'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Fatma Yiğit'in ifadesinde pişman olmadığını ve Ferhat Yğit'i öldürerek namusunu temizlediğini söyledi öğrenildi.

Suruç Fatma Yiğit

Babasının evine sığındıktan sonra babasının kendisine 'ya git kendini öldür ya da o adamı öldür. Namusunu temizle' dediğini söyleyen Fatma Yiğit, Ferhat Demir'i arayarak Suruç'a gelmesini istediğini ve yanında evdeki silahı alarak Ferhat Demir'i cadde üzerinde beklediğini, Ferhat Demir'in kendisiyle konuştuğu sırada silahı çıkarak onu öldürdüğünü söylediği aktarılırken, savcılık ifadesinde "Namusumu temizledim" ifadesini tekrarladığı söylendi. 

Savcılık ifadesi sonrası mahkemeye çıkarılan Fatma Yiğit 'kasten adam öldürme' suçlamasından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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