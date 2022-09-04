YAŞAM
04 Eylül 2022 - 19:52

Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Trabzon'un Maçka ilçesinde manzaranın fotoğrafını çekmek için sürücüsünün durdurup aşağı inmesinin ardından cip uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi.

YAŞAM
04 Eylül 2022 - 19:52
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Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kaza, akşam saatlerinde Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı, Bekçiler mevkisinde meydana geldi. 61 AEZ 819 plakasına sahip cipin kimliği belli olmayan sürücüsü manzarayı görüntülemek istedi. İddiaya göre araçtan inen sürücü el frenini çekmeyi unuttu. Cip içerisinde bulunan Bahreyn uyruklu kadın Haifa Saqer Alnoaimi ile birlikte taşlık uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak yuvarlanan cip, demir yığını haline dönüştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yollandı. Halat ekiplerinin desteğin ile uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde yabancı uyruklu kadının, yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.

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Haber Editörü
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