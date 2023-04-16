Sürücüler aman dikkat! 1 Mayıs'tan itibaren yeni dönem başlıyor! Bilmeyenler başını taşlara vuracak: Duyuru yapıldı







KAZAYA KARIŞMAYAN SÜRÜCÜLERE YÜZDE 50 İNDİRİM





UYGULAMA MAYIS AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR











Yeni bir uygulama ile birlikte, birçok sürücü Trafik Sigortası primindeki değişiklikleri merak ediyor. Bu yeni uygulama, şirket araçları için de önemli gelişmeler içeriyor. Trafik sigortası primi hakkında merak ettiğiniz her şeyi burada bulabilirsiniz.1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe giren yeni trafik sigortası uygulaması, sürücüler için önemli değişiklikler getiriyor. Artık kaza yapmayan sürücüler en üst basamakta yer alacak ve poliçelerinde %50 indirim hakkı kazanacaklar. Ancak kaza yapan sürücüler ise %200 zamla karşı karşıya kalacaklar. Bu durumda, hiç kaza yapmayan bir sürücünün trafik sigorta primi 3 bin TL iken çok kaza yapan bir sürücü 17 bin TL ödemek zorunda kalacak.Trafik sigortası primleri 1 Mayıs itibarıyla değişiyor ve yeni uygulama ile kaza yapmayan sürücüler %50 indirim alırken, kaza yapan sürücülerin primleri %200 artacak. Ayrıca, şirket araçları ve şahsi araçlar arasında da farklı prim tutarları uygulanacak. En riskli sürücüler 0. basamakta yer alacak ve sigorta poliçelerine %200 zam yapılacak. Sigorta şirketleri ayrıca Mayıs ayında bir kez %5 zam uygulayabilecekler ve daha sonrasında her ay %2 oranında zam yapma hakkına sahip olacaklar. Bu nedenle, sürücülerin dikkatli olması ve kaza yapmamaya özen göstermeleri çok önemli olacak.