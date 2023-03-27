EKONOMİ
27 Mart 2023 - 20:07

Sürücüler bu haberden sonra istasyona akın edecek! Gece 00.01'de fiyatlar değişiyor: Akaryakıta indirim duyuruldu

Ziraat Bankası, benzin, motorin ve LPG alımlarında indirim sağlayan yeni bir kampanya duyurdu. Duyuruya göre, Bankkart ile anlaşmalı akaryakıt istasyonlarındaki Bankkart POS'larından farklı günlerde ve tek seferde 250 TL ve üzeri dördüncü akaryakıt veya otogaz harcaması yapanlar, 75 TL Bankkart Lira kazanacak.

EKONOMİ
27 Mart 2023 - 20:07
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Sürücüler bu haberden sonra istasyona akın edecek! Gece 00.01'de fiyatlar değişiyor: Akaryakıta indirim duyuruldu
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Ziraat Bankası, benzin, motorin ve LPG alımlarında indirim sağlayan yeni bir kampanya duyurdu. Duyuruya göre, Bankkart ile anlaşmalı akaryakıt istasyonlarındaki Bankkart POS'larından farklı günlerde ve tek seferde 250 TL ve üzeri dördüncü akaryakıt veya otogaz harcaması yapanlar, 75 TL Bankkart Lira kazanacak.  Kampanya 16 Şubat - 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli. Kazanılan Bankkart Lira, bir sonraki akaryakıt alımında kullanılabilecek ve toplam tutardan 75 TL indirim sağlayacak. Promosyonun detayları ise şöyle;

Ziraat Bankası, benzin, motorin ve LPG alımlarında indirim sağlayan yeni bir kampanya duyurdu

75 TL Bankkart Lira Kazanın



Bankkart POS'undan farklı günlerde, tek seferde yapılan 250 TL ve üzeri her 4 akaryakıt veya otogaz işlemi için müşteriler 75 TL Bankkart Lira kazanacak. Bu puanlar bir sonraki akaryakıt alımında kullanılabilecek ve toplam tutar üzerinden indirim yapılacak.

Katılım Şartları

Promosyona katılmak için; Bankkart Mobil veya web sitesini kullanmaları ve birincil Bankkart, Bankkart Genç, Bankkart Başak veya Bankkart Business kredi veya banka kartına sahip olmaları gerekiyor. Bankkart Free kartlar promosyona dahil değil. Ek kart sahipleri de faydalanabilir, ancak sadece asıl kart sahibi katılabilir. 

Ziraat Bankası, benzin, motorin ve LPG alımlarında indirim sağlayan yeni bir kampanya duyurdu

Kampanya Detayları

Sadece aynı gün içinde, bir işyerinden yapılan ilk işlem geçerli 

Kazanılan liralar, 6 Nisan tarihinde yüklenecek.

Lira ile yapılan işlemler, iptal/iade işlemleri ve Bankkart Free ile yapılan işlemler kampanyaya dahil değil.

Kampanya süresinde yapılan işlemlerin iade/iptal edilmesi durumunda verilen Bankkart Lira'lar geri alınacak.

Bankkart Kumbarası'nda yeterli Bankkart Lira olmadığında, kalan tutar hesap ekstresine borç olarak yansıtılacak.


İllere Göre Akaryakıt Fiyatları

İstanbul

Anadolu yakası benzin: 20,51 TL/litre

Anadolu yakası motorin: 20,39 TL/litre

Anadolu yakası LPG: 11,63 TL/litre

Avrupa yakası benzin: 20,54 TL/litre

Avrupa yakası motorin: 20,45 TL/litre

Avrupa yakası LPG: 12,09 TL/litre

Ankara

Benzin: 20,93 TL/litre

Motorin: 20,84 TL/litre

LPG: 12,10 TL/litre

İzmir

Benzin: 20,93 TL/litre

Motorin: 20,98 TL/litre

LPG: 11,88 TL/litre

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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