Sürücüler bu haberden sonra istasyona akın edecek! Gece 00.01'de fiyatlar değişiyor: Akaryakıta indirim duyuruldu

Ziraat Bankası, benzin, motorin ve LPG alımlarında indirim sağlayan yeni bir kampanya duyurdu. Duyuruya göre, Bankkart ile anlaşmalı akaryakıt istasyonlarındaki Bankkart POS'larından farklı günlerde ve tek seferde 250 TL ve üzeri dördüncü akaryakıt veya otogaz harcaması yapanlar, 75 TL Bankkart Lira kazanacak. Kampanya 16 Şubat - 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli. Kazanılan Bankkart Lira, bir sonraki akaryakıt alımında kullanılabilecek ve toplam tutardan 75 TL indirim sağlayacak. Promosyonun detayları ise şöyle;
75 TL Bankkart Lira Kazanın
Bankkart POS'undan farklı günlerde, tek seferde yapılan 250 TL ve üzeri her 4 akaryakıt veya otogaz işlemi için müşteriler 75 TL Bankkart Lira kazanacak. Bu puanlar bir sonraki akaryakıt alımında kullanılabilecek ve toplam tutar üzerinden indirim yapılacak.
Katılım ŞartlarıPromosyona katılmak için; Bankkart Mobil veya web sitesini kullanmaları ve birincil Bankkart, Bankkart Genç, Bankkart Başak veya Bankkart Business kredi veya banka kartına sahip olmaları gerekiyor. Bankkart Free kartlar promosyona dahil değil. Ek kart sahipleri de faydalanabilir, ancak sadece asıl kart sahibi katılabilir.
Kampanya DetaylarıSadece aynı gün içinde, bir işyerinden yapılan ilk işlem geçerli
Kazanılan liralar, 6 Nisan tarihinde yüklenecek. Lira ile yapılan işlemler, iptal/iade işlemleri ve Bankkart Free ile yapılan işlemler kampanyaya dahil değil. Kampanya süresinde yapılan işlemlerin iade/iptal edilmesi durumunda verilen Bankkart Lira'lar geri alınacak. Bankkart Kumbarası'nda yeterli Bankkart Lira olmadığında, kalan tutar hesap ekstresine borç olarak yansıtılacak.
İllere Göre Akaryakıt Fiyatları
İstanbulAnadolu yakası benzin: 20,51 TL/litre Anadolu yakası motorin: 20,39 TL/litre Anadolu yakası LPG: 11,63 TL/litre Avrupa yakası benzin: 20,54 TL/litre Avrupa yakası motorin: 20,45 TL/litre Avrupa yakası LPG: 12,09 TL/litre
AnkaraBenzin: 20,93 TL/litre
Motorin: 20,84 TL/litre LPG: 12,10 TL/litre