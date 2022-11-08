EKONOMİ
08 Kasım 2022 - 10:48

Sürücüler dikkat: Ehliyetinizi kontrol edin, 340 TL ödemek zorunda kalabilirsiniz

Ehliyeti olan araç sahiplerinin ehliyet belgelerini hemen kontrol etmesi gerekiyor. Hem eski hem yeni sürücü belgesi olanlar için yapılan uyarıya uymayanlar 340 TL ödemek zorunda kalabilir.

EKONOMİ
08 Kasım 2022 - 10:48
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Sürücüler dikkat: Ehliyetinizi kontrol edin, 340 TL ödemek zorunda kalabilirsiniz


Araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir duyuru yapıldı. Ehliyeti olanlara yönelik açıklamada, eski ehliyete ve yeni ehliyete sahip olanlar ayrı ayrı uyarıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından önceki ay ehliyet yenileme işlemine dair son tarih verilmişti. Daha önce 31 Aralık 2022 olarak açıklanan ehliyet yenileme tarihi 2024 yılına uzatıldı.

Ekim ayı enflasyonunun netleşmesiyle yeniden değerleme oranı belirlenmiş oldu. Ehliyet, pasaport, trafik cezalarına rekor zamlar bekleniyor.

2023 ehliyet yenileme ücreti ne kadar, ehliyet yenilenmezse ne olur?



Türkiye’de enflasyon rakamlarının yükselmesiyle birlikte vergi kalemlerine de zam yapılıyor. Ekim ayı enflasyon rakamının açıklanması sonrası 2023 yeniden değerleme oranı da netleşti. Buna göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeniden değerleme oranı yüzde 123 olarak belirlendi.

Yeniden değerleme oranı ehliyet, kimlik, pasaport, yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücreti gibi kalemlere etki edecek. Bu oranın hesaplanmasıyla birlikte 2023 yılında vatandaşların cebinden rekor ücretler çıkacak.

Bu kapsamda ehliyet yenileme ücreti de yeni yılda zamlanarak değişecek. Yeniden değerleme oranına göre ehliyet harçları ve yenileme ücreti 2023’te şu şekilde olacak:

A sınıfı ehliyet harcı 370 TL’den 825 TL’ye,

B sınıfı ehliyet harcı bin 116 TL’den 2 bin 489 TL’ye yükseldi.

Ehliyet

Eski ehliyetini yenisi ile değiştirmek isteyen kişiler 15 TL, yeni tip ehliyet yenileme ya da kaybolan ehliyeti yeniden çıkarma durumunda ise 340 TL ödeme yapılacak. Ehliyet yenileme ücreti yeni yılda değişmezken yeni ehliyeti yeniden çıkartma durumunda ise ödenecek tutar 340 TL olmaktadır.

Yeniden değerleme rakamı güncel enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden değerleme oranını artırma ve indirme yetkisi bulunuyor. Geçtiğimiz yıl indirim kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yıl da aynı kararı alması durumunda ödenecek harç tutarları düşecek. Ancak yetkisini kullanmaz ise yüzde 123’lik zam pasaport, ehliyet, kimlik, yurt dışından getirilen telefon kaydı, Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi kalemlere yansıtılacak.

Yukarıda belirtilen rakamlar yeni yıldan itibaren geçerli olacak. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı yeni rakamları da belirleyecek. 1 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yeniden değerleme oranına dair alınan karar açıklanacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Vakıfbank kartı olanlar! Bankanız alışverişinizin 150 TL'sini iade ediyor
Vakıfbank kartı olanlar! Bankanız alışverişinizin 150 TL'sini iade ediyor
Emekli maaşlarına Bakanlık müdahalesi! Ocak 2023 en düşük emekli maaşı belli oldu
Emekli maaşlarına Bakanlık müdahalesi! Ocak 2023 en düşük emekli maaşı belli oldu
Ücretsiz izin kullanan herkesi ilgilendiriyor! İşten atılabilir, kıdem tazminatınızdan olabilirsiniz
Ücretsiz izin kullanan herkesi ilgilendiriyor! İşten atılabilir, kıdem tazminatınızdan olabilirsiniz
Sizlerin EYT'yi beklemesine gerek yok! SGK duyurdu, gruptakilere 50 yaş öncesi erken emeklilik!
Sizlerin EYT'yi beklemesine gerek yok! SGK duyurdu, gruptakilere 50 yaş öncesi erken emeklilik!
Elinde altını olanlara son uyarı: Uzmanı açıkladı, bu tarihte rekor yapacak
Elinde altını olanlara son uyarı: Uzmanı açıkladı, bu tarihte rekor yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon jesti: 2.5 milyon kişinin hesaplarına bugün yatırılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon jesti: 2.5 milyon kişinin hesaplarına bugün yatırılıyor
Son Haberler
Vakıfbank kartı olanlar! Bankanız alışverişinizin 150 TL'sini iade ediyor
Vakıfbank kartı olanlar! Bankanız alışverişinizin 150 TL'sini iade...
Emekli maaşlarına Bakanlık müdahalesi! Ocak 2023 en düşük emekli maaşı belli oldu
Emekli maaşlarına Bakanlık müdahalesi! Ocak 2023 en düşük emekli...
Bülent Ersoy'dan şaşırtan hareket! Cami müezzinini evine davet edip...
Bülent Ersoy'dan şaşırtan hareket! Cami müezzinini evine davet edip...
10 Kasım'da Anıtkabir kaça kadar açık? 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri 2022
10 Kasım'da Anıtkabir kaça kadar açık? 10 Kasım Anıtkabir ziyaret...
Netflix Monster Jeffrey Dahmer dizisi için kararını verdi!
Netflix Monster Jeffrey Dahmer dizisi için kararını verdi!
Cihan Kolivar kimdir, neden gözaltına alındı, ne dedi?
Cihan Kolivar kimdir, neden gözaltına alındı, ne dedi?
Ücretsiz izin kullanan herkesi ilgilendiriyor! İşten atılabilir, kıdem tazminatınızdan olabilirsiniz
Ücretsiz izin kullanan herkesi ilgilendiriyor! İşten atılabilir, kıdem...
Sizlerin EYT'yi beklemesine gerek yok! SGK duyurdu, gruptakilere 50 yaş öncesi erken emeklilik!
Sizlerin EYT'yi beklemesine gerek yok! SGK duyurdu, gruptakilere 50 yaş...
Seda Sayan için bir gecede terk etti! Çağlar Ökten'in eski sevgilisini gören resmen büyülendi
Seda Sayan için bir gecede terk etti! Çağlar Ökten'in eski sevgilisini...
Elinde altını olanlara son uyarı: Uzmanı açıkladı, bu tarihte rekor yapacak
Elinde altını olanlara son uyarı: Uzmanı açıkladı, bu tarihte rekor...
7 Kasım 2022 reyting sonuçları açıklandı! Zirvedeki isim belli oldu! Haftalardır zirvede yerini koruyor
7 Kasım 2022 reyting sonuçları açıklandı! Zirvedeki isim belli oldu!...
Hadise'nin güzellik sırrı ağızları açık bıraktı! Güzellik için 10 gün boyunca...
Hadise'nin güzellik sırrı ağızları açık bıraktı! Güzellik için...
Disney Plus reklamlı abonelik paketi hazırlıkları tamamlandı! Disney Plus reklamlı abonelik paketi Aralık ayında kullanıma sunuluyor
Disney Plus reklamlı abonelik paketi hazırlıkları tamamlandı! Disney...
Evde bakım maaşı ne kadar, kimler alabilir? Evde bakım parası başvuru şartları nelerdir? Evde bakım parası başvuru sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı ne kadar, kimler alabilir? Evde bakım parası başvuru...
Sıla Türkoğlu'nun Instagram'da yüzü gülmüyor! 1 milyon takipçisi olan oyuncu ne yaparsa yapsın cevap alamadı
Sıla Türkoğlu'nun Instagram'da yüzü gülmüyor! 1 milyon takipçisi...