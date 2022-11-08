Sürücüler dikkat: Ehliyetinizi kontrol edin, 340 TL ödemek zorunda kalabilirsiniz







2023 ehliyet yenileme ücreti ne kadar, ehliyet yenilenmezse ne olur?











Araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir duyuru yapıldı. Ehliyeti olanlara yönelik açıklamada, eski ehliyete ve yeni ehliyete sahip olanlar ayrı ayrı uyarıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından önceki ay ehliyet yenileme işlemine dair son tarih verilmişti. Daha önce 31 Aralık 2022 olarak açıklanan ehliyet yenileme tarihi 2024 yılına uzatıldı. Ekim ayı enflasyonunun netleşmesiyle yeniden değerleme oranı belirlenmiş oldu. Ehliyet, pasaport, trafik cezalarına rekor zamlar bekleniyor.Türkiye’de enflasyon rakamlarının yükselmesiyle birlikte vergi kalemlerine de zam yapılıyor. Ekim ayı enflasyon rakamının açıklanması sonrası 2023 yeniden değerleme oranı da netleşti. Buna göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeniden değerleme oranı yüzde 123 olarak belirlendi. Yeniden değerleme oranı ehliyet, kimlik, pasaport, yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücreti gibi kalemlere etki edecek. Bu oranın hesaplanmasıyla birlikte 2023 yılında vatandaşların cebinden rekor ücretler çıkacak. Bu kapsamda ehliyet yenileme ücreti de yeni yılda zamlanarak değişecek. Yeniden değerleme oranına göre ehliyet harçları ve yenileme ücreti 2023’te şu şekilde olacak: A sınıfı ehliyet harcı 370 TL’den 825 TL’ye, B sınıfı ehliyet harcı bin 116 TL’den 2 bin 489 TL’ye yükseldi.Eski ehliyetini yenisi ile değiştirmek isteyen kişiler 15 TL, yeni tip ehliyet yenileme ya da kaybolan ehliyeti yeniden çıkarma durumunda ise 340 TL ödeme yapılacak. Ehliyet yenileme ücreti yeni yılda değişmezken yeni ehliyeti yeniden çıkartma durumunda ise ödenecek tutar 340 TL olmaktadır. Yeniden değerleme rakamı güncel enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden değerleme oranını artırma ve indirme yetkisi bulunuyor. Geçtiğimiz yıl indirim kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yıl da aynı kararı alması durumunda ödenecek harç tutarları düşecek. Ancak yetkisini kullanmaz ise yüzde 123’lik zam pasaport, ehliyet, kimlik, yurt dışından getirilen telefon kaydı, Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi kalemlere yansıtılacak. Yukarıda belirtilen rakamlar yeni yıldan itibaren geçerli olacak. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı yeni rakamları da belirleyecek. 1 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yeniden değerleme oranına dair alınan karar açıklanacak.