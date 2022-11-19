Sürücüler ve üzerine araç kayıtlı olanlar! Duyuruldu: O tarihten sonra yüzde 50 indirim uygulanacak

Türkiye’deki milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber
paylaşıldı. Trafik sigortaları için yeni bir sistem devreye giriyor. Uygulanmakta olan basamak sistemi değiştiriliyor yerine çok farklı bir sistem geliyor. Buna göre trafikte sürücüler kategorize edilecek.
Araç sahipleri dikkat, başlıyor!
Sürücüler ve üzerine kayıtlı araç bulunan herkes için duyuru yapıldı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDD) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, trafik sigortalarında yeni bir dönemin başladığını duyurarak mevcut basamak sisteminde değişiklik yapılacağını açıkladı.
Dünyayı ele geçiren salgın hastalık sonrasında Türkiye’deki yaklaşık 26 milyon araç sahibinin başlıca sorunlarından biri zorunlu trafik sigortası olmuştu. Yeni düzenleme ile trafik sigortasındaki sorunlar kalıcı olarak ortadan kaldırılıyor.
Yüzde 50 indirim geliyor
Türkiye Sigorta Birliği, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi, TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi ve diğer paydaşlarla belirlenen yeni yol haritası Türkiye’deki tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Yeni düzenleme ile sürücüler araç kullanımlarına göre sınıflandırılacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDD) Başkanı Eroğlu, trafik sigortasında yapılacak yeniliği açıkladı. Buna göre trafik sigortasında mevcut basamak sistemi genişletiliyor. Dinamik basamak yöntemiyle 7. Basamakta olup 5 yıldır herhangi bir kazaya karışmamış sürücüler 8. Basamağa yükselecek. Bu sürücülerin sigorta poliçelerinde tam yüzde 50 indirim uygulanacak. 5 yıl içerisinde kazaya karışmış olan ve riskli grupta yer alan sürücüler ise 0. Basamakta yer alacak. Bu kişilerin sigorta poliçelerine ise yüzde 200 prim uygulanacak. Trafik sigortası poliçelerindeki yeni döneme göre iyi ve kötü sürücüler aynı imkanlardan yararlanamayacak. İyi sürücülere yüzde 50 indirim uygulanırken, kötü sürücüler için ise yüzde 200 zam uygulanacak. Yeni sistemin 2023 yılından itibaren uygulanması bekleniyor.