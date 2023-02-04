EKONOMİ
04 Şubat 2023 - 21:00

Sürücülere akaryakıt indirimi müjdesi! Motorin fiyatlarına çifte indirim bayram ettirdi: Depoları doldurmak için saat 00.00'ı bekleyin!

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarındaki bir daha indirimden memnuniyet duyacaklar. Bu gece yarısından itibaren, motorin litre fiyatı düşecektir.

EKONOMİ
04 Şubat 2023 - 21:00
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Sürücülere akaryakıt indirimi müjdesi! Motorin fiyatlarına çifte indirim bayram ettirdi: Depoları doldurmak için saat 00.00'ı bekleyin!
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Araç sahipleri ve sürücüler sevinçle karşıladıkları bu haber ile birlikte gece yarısından itibaren motorin litre fiyatındaki indirimin etkisini görmeye başlayacaklar. Ulaşım maliyetlerinin azalması beklenen bu indirim, araç sahiplerine ve sürücülere bütçelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Sürücülerin heyecanına sebep olan bu haber ile birlikte, motorin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren bir indirimle daha ucuzlaşacak. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş trendinin yansımasıyla birlikte Türkiye'deki akaryakıt fiyatları da indirim sürecine girmiş durumda. Sürücüler ve araç sahipleri, gece yarısından itibaren uygulanacak olan indirimi takip ederek avantajlı alışveriş yapabilirler.



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Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak indirimin sonucu olarak, motorin fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Şu an İstanbul'da bulunan araç sahiplerine yönelik olarak, motorin litre fiyatı bugün 21 lira 87 kuruş seviyelerinde satılıyor. Ancak, gece yarısından itibaren yapılacak olan indirim sonrasında motorin fiyatlarında bir değişiklik meydana gelecektir. 

Motorin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren 68 kuruş indirime girecek. Yeni güncellenecek motorin fiyatları şöyle oluşacak:

 

İstanbul motorin litre fiyatı: 21.19 TL

Ankara motorin litre fiyatı: 21.48 TL

İzmir motorin litre fiyatı: 21.52 

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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